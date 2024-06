Že dlje časa se ugiba o zdravstvenem stanju britanske princese Kate Middleton, saj so informacije, ki jih z javnostjo o njenem zdravstvenem stanju deli kraljeva družina, precej skope. Zdaj je o Kate, njenem zdravju in udejstvovanju po bolezni, spregovoril tudi kraljevi strokovnjak in z besedami precej prestrašil princesine oboževalce.

Da se 42-letna valižanska princesa Kate Middleton "morda nikoli več ne vrne v vlogi, v kateri so jo ljudje poznali prej," je povedal vir za US Weekly. Princesa je bila sicer pred diagnozo raka, ki jo je sporočila v sredini marca, skupaj z možem, princem Williamom, vedno v središču kraljevega dogajanja.

Osredotoča se na okrevanje, na delo šele po zeleni luči zdravnikov

Vir je za omenjeno revijo povedal, da trenutno "ocenjuje, katere dolžnosti bo lahko prevzela, ko se vrne", potem ko je bila princesa marca v zgodnjih fazah obiskovanja preventivne kemoterapije zaradi raka. Kraljevi strokovnjak Richard Fitzwilliams je komentiral njene naloge in dejal, da bodo skrbno izbrane in se bodo zanašale na zdravniške nasvete. Vir je pred tem za The Daily Beast razkril, da se princesa morda ne bo več pojavljala kot aktivna članica kraljeve družine do jeseni ali celo do konca leta 2024.

"Povedali so mi, da je letošnji koledar prazen. Nič ni načrtovanega. Morda se ne bo javno pojavila do konca leta," je povedal vir, ki naj bi bil blizu Kate in Williamu. Razkril je tudi, zakaj je princesino duševno zdravje zdaj prioriteta.

Kot je razkril vir, je ključna stvar zanjo, da se izogne ​​kakršnemu koli stresu ali tesnobi in preprosto nadaljuje z okrevanjem.

V zadnjih tednih so jo opazili, kako opravlja opravke z družinskimi člani in sama. "Kate se počuti dovolj močno, da se zelo ukvarja z otroki," je ekskluzivno novico delil poznavalec v zadnji izdaji Us Weekly. "Je aktiven starš," je dodal vir.

"Na delo se bo vrnila, ko bo dobila zeleno luč zdravnikov," so še sporočili iz kraljeve palače.

"Middletonovi so si bili vedno zelo blizu," pa je o podpori družine Middleton princesi v zahtevnem obdobju še povedal kraljevi strokovnjak Richard Fitzwilliams in ob tem dodal, da je kraljeva družina strašno previdna, koga spusti v svoj krog, in zatrdil da "Kate ve, komu lahko zaupa."

Zadnjič se je v javnosti uradno pojavila decembra lani

Kate Middleton se v javnosti ni pojavljala že od lanskega božiča, kmalu zatem je po pojasnilih iz palače odšla na "načrtovano" operacijo trebuha, po dolgi odsotnosti v javnosti pa so se začele pojavljati teorije zarote o princesinem zdravju. Princesa Kate je kmalu javnost nagovorila v posnetku, ki ga je objavila 22. marca, v katerem je razložila, da so ji diagnosticirali raka.

Njen mož, princ William, se je aprila vrnil k opravljanju kraljevih dolžnosti in predstavnike medijev le na kratko obveščal o ženinem zdravju in okrevanju. Maja je vir blizu kraljeve družine za Vanity Fair potrdil, da gre princesi dobro. "To je veliko olajšanje, ker prenaša zdravila in dejansko ji gre veliko bolje," je še o princesinem napredku pri zdravljenju povedal neimenovani vir.

