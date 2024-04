Novica, da se grški princ Nikolaos in princesa Tatjana ločujeta po 14 letih zakona, sledi nedavnim govoricam o njuni odtujenosti. Tatjana je sicer hčerka Slovenca Ladislava Vladimirja Blatnika, ki se je rodil v Jugoslaviji in se preselil v Venezuelo.

Grški princ Nikolaos Gluksburg, čigar oče, grški kralj Konstantin II., je bil tesen prijatelj britanskega kralja Karla in pokojnega vojvode Edinburškega – princa Filipa –, in princesa Tatjana se ločujeta po 14 letih zakona. Tretji otrok zadnjega grškega kralja in njegova žena sta ločitev oznanila v petek, je poročal Telegraph.

"Princ Nikolaos in princesa Tatjana sta se po 14 letih skupnega življenja odločila razdreti zakon," je zapisano na spletni strani nekdanje kraljeve družine. V izjavi sta izrazila zahtevnost odločitve in globoko hvaležnost ter spoštovanje, ki ga imata drug do drugega, pa tudi ljubezen, s katero sta hodila vsa ta leta.

Par so nazadnje skupaj v javnosti videli februarja, ko sta se udeležila spominske slovesnosti v Windsorju ob prvi obletnici smrti očeta princa Nikolaosa, Konstantina II. Nekdanji člani grške kraljeve družine so ohranili tesne vezi z britansko monarhijo, odnos pa je bil zgrajen okoli pokojnega princa Filipa, ki je iz Grčije pobegnil še kot dojenček, ko je država v dvajsetih letih prejšnjega stoletja prvič izgnala svoje člane kraljeve družine.

Spoznala sta se leta 2003 v Švici

Kraljevi par se je sicer spoznal med smučarskimi počitnicami v Švici leta 2003, šest let pozneje pa sta naznanila zaroko. Poroka, ki se je odvila na grškem otoku Spetses poleti leta 2010, je bila eden od večjih družbenih dogodkov leta, udeležili pa so se je pomembni gostje, vključno s kraljevimi družinami iz Danske, Nizozemske in Španije.

Nekdanja zakonca sta od poroke živela v Grčiji, skupaj pa nimata otrok.

Tatjana je hči Slovenca, ki se je preselil v Venezuelo

Triinštiridesetletna Tatjana veliko svojega časa posveti človekoljubnim namenom, Nikolaos pa je znan po svoji strasti do fotografije. V zadnjih mesecih so se po poročanju grških medijev pojavile govorice o njuni odtujenosti. Štiriinpetdesetletni Nikolaos se je rodil leta 1969 v Rimu, potem ko je njegov oče med obdobjem vojaške diktature v domovini pobegnil iz Grčije, med drugim pa je odraščal tudi na Danskem in dve leti preživel v angleški javni šoli ter služil v kraljevi mornarici. Tatjana je hči nemške aristokratinje (njena mama je neposredna potomka Viljema II., volilnega kneza Hessena), ki se je rodila v Venezueli in odraščala v Švici. V otroštvu je Tatjana, ki ima tudi brata Borisa, preživela tragedijo, saj je njun oče storil samomor, ko je imela sedem let.

Tatjanin oče je sicer Ladislav Vladimir Blatnik, ki se je rodil leta 1931 v Jugoslaviji, po rodu pa je bil Slovenec. Kasneje se je Vladimir Blatnik preselil v Venezuelo in se poročil z Marie Blanche Bierlein, bil pa je tudi zaročen tudi s hollywoodsko igralko Natalie Wood.

