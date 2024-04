Zvezdniška zakonca Sacha Baron Cohen in Isla Fisher sta se spoznala leta 2001 v Avstraliji, še preden sta njuni filmski karieri vzcveteli in se poročila devet let pozneje.

"Po dolgem teniškem dvoboju, ki je trajal več kot 20 let, končno odlagava svoja loparja," sta zakonca zapisala ob fotografiji, na katerih nosita teniško uniformo, in dodala, da sta leta 2023 skupaj vložila zahtevo za ločitev, je poročal BBC.

Par, ki ima skupaj tri otroke, se je zaročil leta 2004, poročil pa šest let kasneje. V objavi, ki sta jo v petek objavila v Instagram zgodbah sta zapisala: "Vedno sva dajala prednost svoji zasebnosti in tiho delala na tej spremembi. Za vedno si bova delila predanost in ljubezen do najinih otrok. Iskreno ceniva, da spoštujete željo naše družine po zasebnosti."

Neimenovani vir je za People povedal, da to ni bilo prvič, da sta zvezdnika razmišljala o razhodu, saj sta se ločitvene odvetnike nekdanja zakonca obrnila že pred leti.

52-letni igralec Sacha Baron Cohen se je nedavno spet pojavil v središču medijske pozornosti, saj se je zapletel v spor z avstralsko igralko Rebel Wilson, ki je v svoji knjigi spominov zapisala, da so med snemanjem filma Grimsby iz leta 2016 od nje zahtevali, da naredi stvari, ki so bile ponižujoče. Igralca Baron Cohena je primerjala z "nasilnežem iz četrtega razreda, ki draži debeluško na igrišču in ji poskuša zagreniti življenje". Zvezdnik, ki je najbolj znan po vlogah v filmih Borat, kjer igra Borata Sagdijeva, je domnevne neprimernosti zanikal in igralki zagrozil s pravnim postopkom.

