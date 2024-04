Novico, da se ločujeta, je 30-letni ameriški raper delil v skupni izjavi na svojem profilu na Instagramu. "Po obdobju ločenega življenja sva se odločila, da se razideva. Do odločitve sva prišla sporazumno in s hvaležnostjo za čas, ki sva ga preživela skupaj," je zapisal.

In dodal: "Bog naju je blagoslovil z dvema čudovitima hčerkama, ki ju bova še naprej skupaj vzgajala. Vljudno prosiva za zasebnost in spoštovanje v tem težkem obdobju."

Sporočilo, ki ga je na svojem profilu na Instagram objavil Chance the Rapper. Foto: Instagram/@chancetherapper

Ljubezenska zgodba kot iz pravljice

Chancelor Bennett, bolj znan pod umetniškim imenom Chance the Rapper, in Kirsten Corley sta se poročila leta 2019, skupaj pa imata dve hčerki – sedemletno Kensli in štiriletno Marli.

Njuna ljubezenska zgodba je kot iz pravljice. Spoznala sta se leta 2003, ko je bil Chance star devet let. Z mamo, očetom in bratom se je udeležil zabave nepremičninskega podjetja, za katerega je takrat delala njegova mama. Tam so bila tri mlada dekleta, vključno s Corleyjevo, ki so prepevale pesem Independent Women skupine Destiny's Child.

"Spogledal sem se z najlepšim dekletom, kar sem jih kdaj videl v svojem skoraj desetletju življenja na zemlji," je povedal o ljubezni na prvi pogled.

Corleyjevo je zaročil julija 2018, leto kasneje pa sta stopila pred oltar na sanjski poroki na obali Kalifornije.

Zaokrožili posnetki intimnega plesa

Aprila 2023 so v medijih zaokrožili posnetki s praznovanja raperjevega 30. rojstnega dne, na katerih več plesalk intimno pleše z njim. Raper je takrat tudi sam priznal, da v njegovem zakonu ni vse v najlepšem redu. Corleyjeva se na posnetke ni uradno odzvala, je pa objavila sporočilo z napisom "Nekateri nikoli ne odrastejo," s katerim bi se lahko nanašala na omenjeni dogodek.

Preberite tudi: