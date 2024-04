Neverjetno, kaj si je privoščil znani srbski raper #video

31-letni srbski raper Dragomir Despić, znan tudi pod umetniškim imenom Designerica, je z videoposnetkom, ki ga je delil na svojem profilu na TikTok, razjezil marsikaterega gledalca in celo svoje oboževalce. Na posnetku enega izmed njegovih zadnjih nastopov je razvidno, kako neznano žensko iz občinstva raper drži za glavo, medtem ko z roko gestikulira, kako ji prereže grlo, in ji na silo potisne mikrofon v usta. Šlo naj bi za perfomans raperja, ki na odru pogosto izvaja bizarne stvari.

Nad obnašanjem raperja so bili upravičeno ogorčeni številni komentatorji in tudi oboževalci, nekateri pa so se nad videnim vseeno navduševali. Pod omenjenim videom so se zvrstili številni komentarji, ki so obsodili tako obnašanje raperja kot tudi situacijo, v kateri se je znašla ženska: "Grozno", "Kakšno ponižanje", "To je to. Prišli smo do dna", "Sram me je biti ženska".

To pa ni bil prvi javni izpad raperja, saj je pred kratkim že razjezil javnost, ko je oboževalce udarjal s supergami po glavi, poroča Jutarnji.

