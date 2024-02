Bizarno: da si ne bi umazal Jordank, ga naokrog prenašajo varnostniki #video

DJ Khaled je na svojem Instagram profilu delil posnetek, v katerem dobitnika dva varnostnika prenašata od enega vozila do drugega in nato do odra. Vse to zgolj zato, da bi DJ Khaled svoje nove čevlje Air Jordan ohranil čiste in nedotaknjene pred svojim nastopom na festivalu vina in hrane na South Beachu 2024 v Miamiju.

48-letni DJ Khaled sicer z blagovno znamko Jordan, ki med drugim izdeluje Air Jordan, tudi sodeluje, saj ima pri njih izdano tudi svojo linijo čevljev.

"Nočem umazati svojih Jordank. Ali lahko prosim nekoga, da mi pomaga?" na videoposnetku vpraša DJ Khaled, preden ga iz avtomobila odneseta njegova varnostnika. Tla na plaži v Miamiju so namreč peščena, zato je Khaled, katerega pravo ime je Khaled Mohammed Khaled, ves čas, bržkone v šali poudarjal, da mora Jordanke ohraniti čiste.

Pred dvemi leti si je januarja 2022 na NBA tekmi med Miami Heat in Los Angeles Lakersi DJ Khaled privoščil podobno bizarnost kot nedavno. Takrat je pod svojimi obuvali ob košarkarskem igrišču zahteval blazino, na kateri so počivale njegove noge, na katerih je nosil čevlje Nike Jordan. Foto: Guliverimage

Ko je dosegel oder, se je varnostnikoma zahvalil in pohitel pred svoje občinstvo, ki ga je zabaval s svojimi uspešnicami. Pred večjo množico pa se mu je kot posebni gost pridružil tudi Rick Ross.

Kot je še dodal v opisu videa, je njegov nov album, na katerem bo v dveh skladbah sodeloval tudi z raperjem Drakom, že v delu in bo izšel še letos.

Nekateri oboževalci in drugi komentirali njegovo bizarno početje

Nekateri njegovi oboževalci so se, predvsem zaradi dejstva da Khaled prihaja iz imigrantske palestinske družine, ki se je preselelila v New Orleans, obregnili ob njegovo obnašanje in poudarili, da se v času, ko njegovi ljudje v Gazi v izraelsko-palestinski vojski množično umirajo, stradajo, on ubada s svojimi športnimi copati in drugimi nepomembnimi zvezdniškimi stvarmi.

Drugi so njegov video komentirali z besedami, da tovrstno delo varnostnikov zagotovo ni bilo v opisu njihovih del, ki jih morajo opravljati, ter da so do DJ Khaleda izgubili zaupanje, saj česa podobno neumnega še niso videli. "Neumnost je še vedno živa," je zapisal samo eden izmed razočaranih sledilcev.