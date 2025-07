Luka Dončić na posebni zabavi v Grčiji #video

Luka Dončić že več let sodeluje z znamko Air Jordan in ima celo svojo kolekcijo športne obutve. Njegova prisotnost na tovrstnih dogodkih tako ni presenečenje, a tokrat je bil tudi zvezda posebnega izziva v sklopu zabave. Skupaj z Bamom Adebayem (Miami Heat), Camom Whitmorom, Jessico Pegulo in Quentinom Richardsonom so sodelovali v t. i. oblikovalskem izzivu, pri katerem so ustvarjali nove dizajne copat. Po poročanju uporabnice omrežja X, ki je objavila utrinke z dogodka, je prav Luka Dončić osvojil naziv MVP izziva. "Morda pa res ima stil", je šaljivo pripisala.