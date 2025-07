Napeto pri LA Lakers: LeBron James na izhodnih vratih? Omenjajo se Dallas Mavericks.

Bi lahko LeBron James zapustil Los Angeles Lakers in prepustil glavno vlogo Luki Dončiću? Ena največjih zvezd lige NBA se je znova znašla v središču prestopnih ugibanj. Čeprav se je odločil ostati še zadnjo sezono pri Jezernikih, naj bi več ekip njegovega agenta kontaktiralo glede morebitne menjave. Med njimi naj bi bili tudi Dallas Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers in Cleveland Cavaliers. V igri je celo možnost odkupa pogodbe, kar bi lahko sprožilo pravo tekmo za njegove usluge. Vse to ob govoricah, da naj bi bil Dončić o prodaji franšize obveščen pred Jamesom, še dodatno razburja dogajanje onstran Atlantika.