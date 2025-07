Severnoameriška liga NBA bo še tretjič popestrila redni del sezone s pokalnim tekmovanjem. Žreb skupin je Las Angeles Lakers z Luko Dončićem namenil skupino B, v kateri je tudi nekdanji klub slovenskega zvezdnika Dallas Mavericks. Ob tem so v skupini še L.A. Clippers, Memphis Grizzlies, in New Orleans Pelicans.