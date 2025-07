Opevani ameriški najstnik Cooper Flagg, prvo ime letošnjega nabora, je prvič zaigral v dresu Dallas Mavericks. Usoda je hotela, da se je v sklopu poletne lige najprej pomeril z Los Angeles Lakers, delodajalcem Luke Dončića, dolgoletnega prvega asa Dallasa. Telički so na tekmi, kjer so manjkali največji zvezdniki, priložnost za nastop pa so dočakali številni mladi igralci, Jezernike premagali s 87:85. Flagg v debiju za Mavse ni navdušil. Dosegel je deset točk, a iz igre zadel le pet od 21 metov.