Diddyja spet tožijo zaradi spolnega nadlegovanja, a tokrat ne ženska

Raperja in glasbenika Seana "Diddyja" Combsa glasbeni producent, ki je z njim sodeloval na zadnjem albumu, toži zaradi spolnega nadlegovanja in napada.

Glasbeni producent Rodney "Lil Rod" Jones je slavnega raperja Diddyja (Seana Combsa) obtožil spolnega nadlegovanja in napada na snemanju zadnjega albuma ter povedal, da je bilo njegovo življenje škodljivo prizadeto, odkar je delal s Combsom.

Zvezdnika Diddyja producent njegovega zadnjega albuma Jones toži na zveznem sodišču, kjer glasbenika obtožuje spolnega nadlegovanja, omamljanja in groženj, ki so se pojavljale več kot leto dni. Jones v tožbi trdi, da je s Combsom živel in potoval od septembra 2022 do novembra 2023, v tem času pa je posnel ure in ure video ter zvočnih posnetkov Combsa, njegovega osebja in drugih, ki so počeli resno nezakonita dejanja, poročajo ameriški mediji.

Diddy naj bi se dotikal njegovih intimnih predelov, z njim naj bi se Jones celo zbudil v postelji z dvema spolnima delavkama

Jones je v tožbi zapisal tudi, da so nadlegovanje in napadi, ki jih je bil deležen, vključevali stalno nenaročeno in nepooblaščeno otipavanje ter dotikanje njegovega anusa. Med drugim Jones v tožbi navaja, da verjame, da ga je Combs 2. februarja 2023 zadrogiral. Trdi, da se je v postelji zbudil gol, omotičen in zmeden skupaj s Combsom ter dvema spolnima delavkama.

Jones med drugim v svoji tožbi trdi, da ga je Diddy prisilil, da priskrbi spolne delavke in nanj pritiskal, da se vključi v neželena spolna dejanja z njimi in drugimi. Poleg tega naj bi Diddy tudi točil alkoholne pijače ljudem, ki so v njegovih domovih obiskovali zabave. Tožba vsebuje tudi posnetke zaslona, ki prikazujejo mladoletna dekleta in spolne delavke. Diddy naj bi alkoholne pijače kombiniral tudi z drogami.

Kot je še zapisano v tožbi, je Diddy večkrat jasno pokazal, da ima neizmerno moč v glasbeni industriji in pri organih pregona.

Jones toži tudi njegovega sina in drugo osebje

Poleg Diddyja v tožbi Jones omenja tudi njegovega odraslega sina Justina, vodjo njegovega osebja Kristino Khorram, generalnega direktorja Universal Music Group Sira Luciana Graingea in nekdanjega izvršnega direktorja Motown Records Ethiopie Habtemariam, ki jim očita, da so sodelovali s Combsom v podjetju RICO, ki ni ustrezno spremljalo, opozarjalo ali nadziralo njegovih dejanj, njegovega sina in vodje njegovega kabineta.

Predstavniki Justina Combsa, Diddyjevega sina, so v izjavi zapisali, da ta kategorično zanika te absurdne obtožbe.

Jones s tožbo zahteva odškodnino v višini 30 milijonov dolarjev (27,8 milijona evrov).

Diddy je Jonesa sicer najel okoli avgusta 2022 in ga prosil naj zanj producira več pesmi na R&B albumu The Love Album: Off the Grid, ki je izšel septembra 2023 in je bil tudi nominiran za grammyja.

Diddyja tožijo tudi druge ženske, med njimi nekdanja partnerka

Že lani je nekdanjega partnerja Diddyja tožila pevka Cassie, ki je proti raperju vložila kar 30 milijonov dolarjev vredno odškodninsko tožbo, v kateri trdi, da jo je več kot desetletje posiljeval in fizično zlorabljal. Poleg sta na sodišče zoper Diddyjevih spolnih praks tožbo podali vsaj še dve ženski, Liza Gardner in Joie Dickerson-Neal.

Slavni raper je decembra lani obtožbe kategorično zanikal in jih označil za bolne ter dodal: "Naj bom popolnoma jasen. Nisem storil nobene od očitanih groznih stvari. Boril se bom za svoje ime, družino in za resnico," je še zapisal v izjavi.

