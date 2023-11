Diddyja je nekdanja partnerica obtožila posilstva in dolgoletnih zlorab

Pevka Cassie je proti raperju Diddyju vložila kar 30 milijonov dolarjev vredno odškodninsko tožbo, v kateri trdi, da jo je več kot desetletje posiljeval in fizično zlorabljal.

Slavnega raperja je spoznala leta 2005, ko je imela le 19 let, on pa 36. Takoj z začetkom njunega razmerja se je začel tudi ponavljajoči se vzorec zlorab, ki je trajal vse do njunega razhoda leta 2018.

Cassie – njeno pravo ime je Casandra Ventura – v tožbi med drugim trdi, da jo je Diddy (s pravim imenom Sean Combs) med drugim silil v spolne odnose s prostituti in jo pri tem snemal, da jo je fizično zlorabljal in ji nabavljal mamila. Obtožila ga je tudi, da jo je proti koncu njunega razmerja leta 2018 posilil in da je nasploh "nagnjen k neobvladljivemu besu" ter da jo je večkrat "divje pretepel".

Foto: Guliverimage

"Skozi leta fizičnih in spolnih zlorab se je gospa Ventura znova in znova skušala osvoboditi spon gospoda Combsa," so v tožbi zapisali njeni odvetniki, "vsakič, ko se je skrila pred njim, jo je njegova razvejana mreža korporacij in posameznikov našla, njegovi zaposleni pa so jo prepričali, da se vrne. Pri tem so uporabljali tudi argument, da bo v nasprotnem primeru njena glasbena kariera naletela na hude ovire."

"Po letih molka in teme sem končno pripravljena povedati svojo zgodbo. To počnem zase in za vse ženske, ki v razmerju doživljajo nasilje in zlorabe," je za Page Six sporočila 39-letna pevka, medtem ko je Diddyjev odvetnik odločno zanikal vse obtožbe in izjavil, da želi Cassie nekdanjega partnerja izsiljevati za denar.

Foto: Guliverimage

"Zadnjih šest mesecev je od njega vztrajno zahtevala 30 milijonov in grozila, da bo o njunem razmerju napisala knjigo, ki ga bo postavila v slabo luč. Njene zahteve smo odločno zavrnili," je izjavil Diddyjev odvetnik, "svoje prvotne grožnje ni izpolnila, se je pa zdaj zatekla k tožbi, polni neutemeljenih in za lase privlečenih laži."

Ob tem Page Six sicer razkriva, da sta se P. Diddy in njegov odvetnik sprva skušala pogoditi s Cassie, po trditvah njenega odvetnika sta ji želela v zameno za molk plačati "znesek z osmimi ciframi", a ju je zavrnila in se odločila za tožbo.

