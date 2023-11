De Niro mora nekdanji asistentki plačati več kot milijon evrov odškodnine

Igralca Roberta de Nira je njegova nekdanja asistentka Chase Robinson obtožila spolne diskriminacije v času, ko je delala za njegovo podjetje Canal Productions. Zdaj pa je sodišče odločilo, da mora igralec, čeprav za to ni osebno odgovoren, kljub temu 41-letni asistentki plačati okoli 1,18 milijona evrov (1,26 milijona dolarjev) odškodnine zaradi obtožb o spolni diskriminaciji in neprimernem vedenju.

Nekdanja de Nirova asistentka Chase Robinson je bila ob razglasitvi sodbe vidno vesela in zadovoljna. Foto: Guliverimage

Porota je na sodišču na Manhattnu odločitev v četrtek sprejela po skoraj petih urah posvetovanja. 80-letni De Niro pa naj bi odškodnino asistentki plačal v dveh obrokih v višini okoli 592 tisoč evrov (632.142 dolarjev), poroča Associated Press.

Asistentka ob razglasitvi sodbe in kljub manjši vsoti vidno vesela

Podjetje De Nira je sicer proti asistentki že prej vložilo tožbo, ker naj bi neupravičeno trošila njegov denar, 41-letnica pa je kasneje odgovorila s protitožbo, s katero je bila zdaj tudi uspešna. Ob razglasitvi odločitve zvezdnika ni bilo v sodni dvorani, je pa bila po koncu sojenja Robinsonova vidno zadovoljna s končnim razpletom, čeprav je dobila deset milijonov manj, kot je sprva zahtevala. Najprej je v tožbi zahtevala okoli 11 milijonov evrov odškodnine, poroča Page Six.

Porota je hkrati zavrnila prvotno tožbo, ki jo je De Nirova produkcijska hiša Canal Productions vložila proti Chase Robinson. De Nirovo podjetje ji je očitalo, da je na kreditni kartici podjetja porabila več sto tisoč ameriških dolarjev za osebne stroške, zahtevala več milijonov zračnih milj za osebno uporabo in v službenem času "na Netflixu osupljivo dolgo gledala televizijske oddaje".

"Veseli nas, da je porota videla, kar smo videli mi"

"Navdušeni smo nad razsodbo. Ne bi mogli biti srečnejši. Popolnoma je bila upravičena," je član njene ekipe povedal novinarjem pred sodiščem, medtem ko se je Robinsonova smehljala in bila videti zelo zadovoljna.

"Veseli nas, da je porota videla, kar smo videli mi, in razsodila v prid Chase Robinson zoper podjetje Roberta De Nira Canal Productions. Ne samo, da je Chase Robinson dobila tožbo proti Canal Production, porota je popolnoma upravičila njeno tožbo, ko je ugotovila, da so De Nirove trditve proti njej neutemeljene," pa je njen odvetnik David Sanford zapisal v izjavi za AFP.

De Niro je ves čas trdil, da se je do nje obnašal spodobno in spoštljivo

Čeprav je oskarjevec na sodišču nenehno razlagal, da se je do asistentke ves čas obnašal spodobno in spoštljivo, pa se je pretekli teden na sodišču nad njo de Niro tudi razburil, ko je spregovoril o spornem praskanju. Takrat je asistentka trdila, da je bila v njegovi bližini izpostavljena neželenim dotikom, in kot primer navedla, da ji je nekoč naročil, naj ga popraska po hrbtu. "Pa ste me dobili! To so neumnosti, nobene nespoštljivosti ali vulgarnosti ni bilo," je v sodni dvorani povedal de Niro, nato pa pogledal nekdanjo sodelavko in ji zavpil: "Sram naj te bo, Chase Robinson!"

De Niro je sicer vse druge obtožbe o diskriminaciji na podlagi spola zavrnil kot "smešne". Že v preteklih pričanjih je De Niro priznal, da je morda njegova partnerica Tiffany Chen z Robinsonovo govorila nespoštljivo, vendar je namignil, da je bilo to sprejemljivo, ker je bila Robinsonova prva nespoštljiva.

Robinsonova je podjetje zapustila leta 2019

Robinsonova je za podjetje Canal Productions začela delati leta 2008, delala je kot podpredsednica produkcije in financ, leta 2019 pa je podjetje hipoma zapustila. Avgusta je omenjeno podjetje proti njej zaradi domnevne zlorabe in prisvajanja sredstev vložilo tožbo v višini treh milijonov dolarjev, na kar je Robinsonova odgovorila s protitožbo v višini okoli 11 milijonov evrov (12 milijonov dolarjev) in v njej navedla spolno nadlegovanje na delovnem mestu in seksizem.