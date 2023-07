Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Drena De Niro, hči legendarnega igralca Roberta De Nira, je po tragični smrti njenega 19-letnega sina Leandra razkrila, zakaj naj bi prišlo do tragedije.

Na Instagramu jo je eden od njenih sledilcev vprašal, kaj se je zgodilo z Leandrom, ona pa je odvrnila: "Nekdo mu je prodal tablete, v katere je bil primešan fentanil. Ta oseba je vedela, da je v njih fentanil in mu jih je kljub temu prodala. Naj vsi, ki to sranje še vedno prodajajo in kupujejo, vedo, da sem za vedno izgubila svojega sina."

Fentanil je izjemno močan sintetični opiat, 50-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfija, potencialno smrtonosna pa sta že dva miligrama te sintetične droge. V zadnjih letih je fentanil postal izjemno donosen izvozni artikel mehiških narkokartelov, ki ga dodajajo v ponarejene protibolečinske tablete, glavni razlog za to pa je, da je njegova proizvodnja veliko cenejša in hitrejša od proizvodnje "tradicionalnih drog".

V zadnjih letih je fentanil v ZDA postal glavni povzročitelj smrti med tistimi, ki umrejo zaradi prevelikih odmerkov drog, njegova uporaba pa še vedno raste. Zaradi prevelikega odmerka fentanila je v zadnjih letih umrlo tudi več znanih osebnosti, med njimi glasbeni zvezdniki Prince, Tom Petty in Coolio.