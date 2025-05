Binoche je pred zvezdniškim občinstvom v torek po poročanju francoske tiskovne agencije AFP obžalovala smrt palestinske fotoreporterke Fatime Hasune. 25-letna Hasuna je umrla prejšnji mesec skupaj s svojo družino v zračnem napadu izraelske vojske na območje Gaze. Umrla je dan po tem, ko so dokumentarni film o njej izbrali za premierno predstavitev v Cannesu.

Foto: Reuters

"Danes bi morala biti tukaj z nami," je povedala Binoche in dodala, da se "v vseh regijah sveta umetniki vsak dan borijo in svoj upor spreminjajo v umetnost". Na kratko je omenila tudi izraelske talce, ki jih je zajelo palestinsko islamistično gibanje Hamas v napadu na Izrael 7. oktobra 2023, kar je bil povod za vojno na območju Gaze.

De Niro častni gost slovesnosti ob odprtju

Ameriški igralec De Niro je bil častni gost torkove slovesnosti ob odprtju, na kateri je od igralskega kolega in občasnega soigralca Leonarda DiCapria prejel častno zlato palmo za svoj prispevek h kinematografiji. 81-letni De Niro velja za enega najbolj javnih kritikov Trumpa med ameriškimi filmskimi ustvarjalci. Zvezdnik filma Taksist pogosto izreče pikre besede na Trumpov račun.

Leonardo DiCaprio in nagrajenec Robert De Niro Foto: Reuters

V Cannesu je tokrat med drugim izjavil, da se v njegovi državi kot v peklu borimo za demokracijo proti filistrskemu predsedniku. Kritiziral je tudi Trumpove načrte za stoodstotne carine na filme, proizvedene v tujih deželah, kar je republikanski predsednik ZDA napovedal 5. maja.

Foto: Reuters

De Niro: Ustvarjalnosti ne moreš določiti cene

"Ustvarjalnosti ne moreš določiti cene. Očitno pa lahko zanjo določite carino," je povedal De Niro in dodal, da so "seveda vsi ti napadi nesprejemljivi". "To ni samo ameriška težava, ampak globalna težava," je posvaril.

Tom Cruise Foto: Reuters

Foto: Reuters