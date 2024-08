De Nirov drzen skok v morje je ujela njegova 56-letna hči Drina, ki je bila ob očetovem dejanju zaskrbljena. "Tako si zmešan. O moj bog, si v redu? Zmešan si (smeh, op. p.)," je slišati s posnetka, ki ga je objavila na družbenem omrežju Instagram. V nadaljevanju je pojasnila, da je skočil z višine dobrih deset metrov.

Igralčevi oboževalci so se ob njegovem dejanju prestrašili, saj je bil skok precej nenavaden. Kot je razvidno s posnetka, ga je med skokom obrnilo in je pristal na hrbtu. Kljub 81 letom je z njim vse v redu, kar je potrdil tudi sam.

Objava Drine De Niro, s katero se je očetu poklonila ob rojstnem dnevu, je vsebovala pripis: "Srečen 81. rojstni dan mojemu očetu in #1 ride or die (zelo zvesti osebi, op. p.). Rada te imam z vsem svojim srcem."

Julija lani tragično izgubil 19-letnega vnuka

Na eni izmed fotografij Robert De Niro pozira s svojim pokojnim vnukom Leandrom, ki je pri 19 letih umrl julija lani zaradi prevelikega odmerka tablet s fentanilom. "Zelo sem prizadet zaradi smrti svojega ljubljenega vnuka Lea," je dejal takrat. In dodal: "Nikoli si nisem mislil, da se bo to zgodilo. Začel sem razmišljati o vseh stvareh, ki bi jih lahko in moral početi z njim. Ne vem, ali bi to kaj spremenilo. To se ves čas vrti v mojih mislih. To se ne bi smelo zgoditi."

Drina je igralčeva posvojena hči, ki si jo deli z nekdanjo ženo Diahnne Abbott. Skupaj imata še 47-letnega sina Raphaela. Poleg njiju ima igralec še pet otrok – 28-letna dvojčka Juliana in Aarona, 26-letnega Elliota, 12-letno Helen Grace in enoletno Gio, katere starš je postal pri 79 letih.

Robert De Niro je oče sedmih otrok. Foto: Guliverimage

