Tragično: pri 19 letih umrl vnuk Roberta De Nira

Pod fotografijo Leandra, ki jo je Drena objavila na svojem profilu na Instagramu, je zapisala: "Moj lepi sladki angel. Od trenutka, ko sem te začutila v svojem trebuhu, sem te ljubila brez besed. Bil si moje veselje, moje srce in vse, kar je bilo kdaj resnično v mojem življenju. Želim si, da bi bila zdaj s teboj."

In dodala: "Ne vem, kako bom živela brez tebe, a poskušala bom nadaljevati in širiti ljubezen in svetlobo, ki sem jo čutila, ko sem postala tvoja mama. Bil si tako globoko ljubljen in cenjen in želim si, da bi te ta ljubezen lahko rešila. Žal mi je, otrok moj, tako mi je žal. Počivaj v miru in v večnem raju, moj dragi fant."

Tako kot mama in dedek se je ukvarjal z igralstvom

Leandro je bil tako kot njegova mama Drena in dedek Robert igralec. Med njegovimi najvidnejšimi vlogami je film Zvezda je rojena iz leta 2018, kjer je nastopil v vlogi Lea Stona.

Njegov oče, umetnik Carlos Mare, se na novico o sinovi smrti še ni odzval, je pa na svojem profilu na Instagramu objavil fotografijo črnine. Prav tako se na novico še ni odzval njegov dedek Robert.

Leandrova mati Drena De Niro je najstarejša od sedmih otrok Roberta De Nira. Njena mati je De Nirova prva žena, igralka Diahnne Abbott. 80-letni igralec ima poleg Drene še šest otrok – sinove Raphaela, Juliana, Aarona in Elliota ter hčerki Helen in Gio. Najmlajše Gie se je s partnerico Tiffany Chen razveselil pred le dvema mesecema. Elliota in Helen ima z bivšo ženo Grace Hightower, dvojčka Juliana in Aarona pa z igralko Toukie Smith.

80-letni igralec Robert De Niro z najstarejšo hčerko Dreno. Foto: Guliverimage