Igralec Julian Sands je mrtev, najdeni posmrtni ostanki so njegovi

V Veliki Britaniji rojeni igralec Julian Sands je mrtev, so potrdili v kalifornijskem okrožju San Bernardino, potem ko so končali analizo človeških posmrtnih ostankov, ki so jih pohodniki našli na področju gore Baldy. Prav tam je 65-letni Sands sredi januarja izginil med pohodom.

Okoliščine njegove smrti še preiskujejo.

Sandsa, navdušenega pohodnika in planinca, so kot pogrešanega prijavili 13. januarja, potem ko se ni vrnil s pohoda v gorovju San Gabriel severovzhodno od Los Angelesa. Gre za območje, ki je zelo priljubljeno pri smučarjih, plezalcih in pohodnikih, toda v tistem obdobju so bile razmere zaradi obilnega sneženja zelo nevarne.

Los Angeles z gorovjem San Gabriel v ozadju Foto: Profimedia

Prav zimske razmere in zahteven teren so močno oteževali reševanje oziroma iskanje pogrešanega. Vse od takrat so opravili vrsto iskalnih akcij na tleh in po zraku, na koncu pa so prejšnji konec tedna njegove posmrtne ostanke našli naključni pohodniki.

Julian Sands je najbolj znan po vlogi v filmu Soba z razgledom (A Room with a View), nagrajenem z več oskarji, ob tem pa je v svoji skoraj 40 let dolgi karieri ustvaril vrsto prepoznavnih vlog tako v filmih (Polja smrti, Boxing Helena, Zbogom Las Vegas ...) kot na televiziji (24, Smallville, Banshee ...).

Za sabo je pustil tri otroke, sina iz prvega zakona s Sarah Harvey in hčerki z Evgenio Citkowitz, s katero je bil poročen od leta 1990.