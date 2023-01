Našli so avtomobil pogrešanega igralca #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanskega igralca, ki je pred tednom dni izginil med pohodom, še vedno iščejo, so pa medtem odkrili njegov avtomobil.

Na območju kalifornijskega gorovja San Gabriel še naprej iščejo britanskega igralca Juliana Sandsa, ki je pogrešan od preteklega petka, ko se je odpravil na pohod.

Reševalcem delo otežujejo zimske razmere, zaradi katerih so omejeni predvsem na iskanje iz zraka, so pa v četrtek odkrili igralčev avtomobil. Ta je bil na parkirišču, od koder naj bi se 65-letni Sands odpravil na pohod.

Igralec, sicer navdušen pohodnik in planinec, se je 13. januarja odpravil na pohod v hribovje San Gabriel severno od Los Angelesa. Predvidevajo, da je bil namenjen na priljubljeno, dobrih sedem kilometrov dolgo pot Baldy Bowl, ki vodi do vrha 1.278 metrov visokega hriba Baldy.

Zaradi slabega vremena in nevarnosti plazov reševalci na to območje ne morejo dostopati peš, ampak pogrešanega iščejo iz zraka, po poročanju britanskih medijev pa naj bi se iskalni akciji pridružil tudi igralčev sin Henry in se v spremstvu izkušenega planinca odpravil po poti, ki jo je najverjetneje ubral njegov oče.