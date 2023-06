Igralca, ki je izginil pred petimi meseci, še vedno iščejo

Pretekli konec tedna je šerifov urad okrožja San Bernandino v Kaliforniji znova iskal Juliana Sandsa, znanega britanskega igralca, ki ga pogrešajo vse od januarja, ko je izginil med pohodom na območju gore Baldy, najvišjega vrha gorovja San Gabriel severno od Los Angelesa.

V soboto ga je v obsežni iskalni akciji iskalo več kot 80 reševalcev in prostovoljcev ter zaposlenih v šerifovem uradu, v zraku sta bila dva helikopterja in več dronov, a je bilo iskanje tudi tokrat neuspešno.

Zasneženi Baldy je najvišji vrh hribovja San Gabriel severno od Los Angelesa. Foto: Profimedia

Julian Sands je bil izkušen pohodnik, a so bile vremenske razmere v hribovju San Gabriel, kjer je izginil, letos pozimi izjemno zahtevne. Od 13. januarja, ko so njegovi bližnji prijavili izginotje, so opravili osem iskalnih akcij na tleh in v zraku, v njih je sodelovalo tudi več kot 500 prostovoljcev.

"Primer izginotja gospoda Sandsa ostaja aktiven, iskanje bomo v določenem obsegu izvajali tudi v prihodnje," so po poročanju Varietyja sporočili iz šerifovega urada.

Foto: Guliverimage/dpa

Igralčev brat Nick Sands je že januarja za BBC dejal, da se je v mislih poslovil od brata: "Sprijaznil sem se s tem, da ga ni več, in se tako spoprijel s tem."

Žena Juliana Sandsa o izginotju moža do zdaj ni javno spregovorila, njegov sin Henry pa je aprila za Times dejal, da je "seveda realističen glede možnosti, da ga bodo kdaj našli".