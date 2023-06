Našli ostanke pogrešanega igralca?

Na področju gore Baldy, kjer je sredi januarja med pohodom izginil britanski igralec Julian Sands, so pohodniki naleteli na človeške ostanke, poroča CNN.

Iz lokalnega šerifovega urada so sporočili, da so obvestilo o najdbi dobili v soboto, ta teden pa naj bi bilo znano, ali gre za Sandsa.

Julian Sands je bil izkušen pohodnik, a so bile vremenske razmere v hribovju San Gabriel, kjer je izginil, letos pozimi izjemno zahtevne. Od 13. januarja, ko so njegovi bližnji prijavili izginotje, so opravili vrsto iskalnih akcij na tleh in po zraku, a gre za izjemno zahteven teren, kjer na nekaterih legah še vedno vladajo zimske razmere.

