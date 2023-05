Robert De Niro pri 79 letih dobil sedmega otroka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Robert De Niro je razkril, da je pred kratkim dobil sedmega otroka. Pogovarjal se je z novinarko programa ET Canada in ko mu je ta dejala: "Imate šest otrok," jo je De Niro prekinil: "Pravzaprav jih imam sedem. Ravnokar sem dobil otroka."

Zvezdnik, ki bo 17. avgusta dopolnil 80 let, ni razkril ne imena ne spola otroka. Prav tako ni uradno potrjeno, kdo naj bi bila mati, toda ko so fotografi sredi marca ujeli njegovo dekle Tiffany Chen, je bilo videti, da pod ohlapno jopico skriva nosečniški trebuh.

De Niro in Tiffany Chen 22 marca Foto: Profimedia

De Niro je oče prvič postal leta 1971, ko je s takratno ženo Diahnne Abbott dobil hči Dreno, ki ima zdaj 51 let. Z Diahnne ima še 46-letnega sina Raphaela, z nekdanjim dekletom Toukie Smith ima 27-letna dvojčka Aarona in Juliana, z nekdanjo ženo Grace Hightower pa 25-letnega sina Elliota in 11-letno hči Helen.

