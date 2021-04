Slavni igralec prisiljen sprejeti vsako vlogo, ki se pojavi, da lahko financira svojo ločitev

Ločitev naj bi uspešnega igralca Roberta De Nira privedla do tega, da opravlja vsako službo, ki mu je ponujena. Njegov odvetnik zatrjuje, da zvezdnik dela šest dni na teden in dvanajst ur na dan, da lahko financira način življenja svoje nekdanje žene.

Robert De Niro, poznan predvsem po največjih filmskih uspešnicah, kot so Boter 2 (The Godfather: Part II), Joker, Taksist (Taxi Driver), Kazino (Casino) in številne druge, naj bi zadnje čase zaradi finančnih težav sprejemal večinoma vloge, ki mu polnijo bančni račun. Primer takšnega filma je komedija Vojna z dedkom (The War with Grandpa) iz leta 2020.

Caroline Krauss, De Nirova odvetnica, je na sodišču nastopila v petek, 16. aprila, in trdila, da mora igralec po razhodu iz leta 2018 finančno podpirati svojo nekdanjo ženo Grace Hightower. "Gospod De Niro je star 77 let. Čeprav ima rad svoje delo, ga ne bi smeli siliti, da dela s tako intenzivnim tempom," je povedala med virtualnim zaslišanjem, ki je trenutno v teku. "Kdaj se bo to prenehalo? Jutri lahko zboli in zabave bo konec," je še pripomnila.

De Niro z nekdanjo ženo Foto: Reuters

Na podlagi predporočne pogodbe, sklenjene pred poroko zakoncev leta 1997, bi moral De Niro plačati milijon dolarjev (dobrih 830 tisoč evrov) letno, če zasluži več kot 15 milijonov dolarjev (slabih 12,5 milijona evrov). Par se glede financ prepira že zadnja tri leta. Medtem ko naj bi bil De Niro vreden 500 milijonov dolarjev (416 milijonov evrov), ​​so njegovi odvetniki trdili, da se je v zadnjih letih finančno boril. Julija 2020 so navedli, da se je bil prisiljen zadolžiti pri poslovnih partnerjih, da bi vlagateljem plačal 500 tisoč dolarjev (416 tisoč evrov), ​​ker "nima denarja", navaja Independent.



