Robert De Niro se je po 21 letih zakona razšel s svojo ženo

Ameriški igralec Robert De Niro in njegova žena Grace Hightower naj ne bi več živela skupaj in se po več kot 21 letih zakona razhajata, poročajo ameriški mediji.

Ameriški časnik Page Six navaja, da naj bi bilo zakona Roberta De Nira konec. Z ženo Grace Hightower menda ne živita več skupaj, igralec pa se že nekaj mesecev na vseh dogodkih, ki jih je prej redno obiskoval z ženo, pojavlja sam.

"Trenutno ne živita skupaj in vse kaže, da je njunega razmerja konec," je za časnik razkril vir.

Prvič sta se razšla že dve leti po poroki

A to se v njunem zakonu ne dogaja prvič. Razšla sta se že leta 1999, dve leti po poroki, in Robert je celo vložil zahtevo za ločitev. Kasneje sta zgladila spore, pozabila na ločitev in leta 2004 celo obnovila zaobljubi. Skupaj imata dva otroka, 20-letnega Elliota in šestletno Helen Grace.

To je za Roberta drugi zakon. Pred Grace je bil 12 let poročen z Diahnne Abbott, s katero imata štiri otroke.

