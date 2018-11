Sean Combs - Diddy skrušen zaradi smrti nekdanje partnerice

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kim in Sean sta razmerje začela leta 1994. Foto: Getty Images

"Diddy je skrušen in šokiran. S Kim sta bila zelo dobra prijatelja in še naprej lepo vzgajala svoje otroke, čeprav se njuno razmerje ni obneslo," je za revijo People povedal neimenovani vir. Dodal je, da so bili še vedno kot družina.

Kim Porter je umrla včeraj, uradni razlog njene smrti pa za zdaj še ni znan, čeprav TMZ poroča o zastoju srca. Stara je bila 47 let.

Kim in Sean z dvojčicama leta 2007 Foto: Getty Images

Del življenja drug drugega več kot 24 let

Sean Combs, ki je javnosti bolje znan kot P. Diddy, je s Kim začel hoditi leta 1994. Štiri leta kasneje sta dobila prvega otroka Christiana, leta 2006 pa še dvojčici D'Lilo Star in Jessie James. Kim je pomagal tudi pri vzgoji njenega sina iz prejšnjega razmerja, zdaj 27-letnega Quincyja.

Leta 1999 sta se razšla, a sta se leta 2003 pobotala. Vmes je Sean hodil s pevko Jennifer Lopez. S Kim sta se drugič razšla leta 2007 zaradi Seanove nezvestobe. Leta 2006, ko mu je Kim rodila dvojčici, je postal oče še eni deklici, ki jo je dobil s Sarah Chapman, sicer pa ima Diddy iz razmerja z Miso Hylton-Brim še 25-letnega sina Justina. Skupaj ima torej šest otrok.

Kasneje sta s Kim zgladila spore in zamere ter ostala dobra prijatelja zaradi otrok.