Cristiano Ronaldo se je zaročil s svojim dekletom Georgino Rodriguez

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden najbolj branih portugalskih časopisov Correio da Manha danes poroča, da naj bi se Cristiano Ronaldo in njegovo dekle Georgina Rodriguez zaročila. Novica o zaroki prihaja leto po tem, ko sta skupaj dobila prvega otroka, hčerko Alano Martin.

Cristiano ima sicer že štiri otroke: leta 2010 je prvič postal oče in edini skrbnik sina Cristiana Ronalda Jr., identitete njegove matere pa ni nikoli javno razkril. Junija 2017 je prav tako presenetil z novico, da je postal oče dvojčkov, hčerke Eve Marie in sina Matea Ronalda, ki ju je donosila nadomestna mama, že čez pet mesecev pa mu je Georgina rodila hčerko.

Georgina mu stoji ob strani pri vzgoji vseh otrok, podpira pa ga tudi ob aferi in obtožbah domnevnega posilstva Kathryn Mayorga, ki trdi, da jo je nogometaš pred devetimi leti posilil in ji nato v zameno za molk plačal 375 tisoč dolarjev.

Foto: Getty Images

Oba nosita zaročni prstan

Portugalski časnik poroča, da so par opazili med večerjo v Londonu, kjer naj bi oba nosila ujemajoča se zaročna prstana prestižne znamke nakita Cartier. Vir je za časnik povedal, da naj bi Cristiano Georgino zaprosil že pred časom in da to ve le izbrana peščica ljudi. "Georgina že pomerja poročne obleke," je še razkril.

24-letna Georgina je prve govorice o zaroki sprožila že poleti med svetovnim prvenstvom v nogometu, ko je na prstancu nosila več kot pol milijona evrov vreden diamantni prstan. Že v začetku leta pa je Cristianova mama v nekem intervjuju povedala, da je Georgina njena bodoča snaha.

Georgina in Cristiano sta se po poročanju tujih medijev spoznala junija 2016 v Guccijevi trgovini v Madridu, kjer je Georgina delala kot prodajalka, Cristiano pa je nakupoval poletno garderobo.

Preverite tudi: