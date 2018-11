Iryna Osypenko in Matjaž Nemec se ločujeta

Manekenka Iryna Osypenko in poslanec SD Matjaž Nemec se po sedmih letih zakona ločujeta. Kljub razhodu ostajata dobra prijatelja in zaupnika, pravita.

"Po skupnih letih, ko sva drug ob drugem rasla, se spodbujala in podpirala, se najina pot sporazumno zaključuje v tovarištvu in spoštovanju, s prijaznimi spomini na vse, kar sva preživela v dvoje," je za revijo Suzy razkril Matjaž Nemec in ob koncu sedemletnega zakona z Iryno Osypenko še povedal: "Odločila sva se, da si dava možnost in odslej rasteva vsak po svoje, na način, ki nama bo omogočal nove poti. Hvaležna sva, da je najina ljubezen prerasla v iskreno in srčno prijateljstvo."

Par sta bila devet let, poročena pa dve leti manj. O prekinitvi dolgoletnega partnerstva je za revijo spregovorila tudi Iryna, ki pravi, da Matjaž ostaja v njenem srcu kot ena najboljših in najpomembnejših oseb, kar jih je spoznala.

Skupaj sprejela težko, a sporazumno odločitev

"Skupaj sva preživela ogromno lepih trenutkov, vedno sva si stala ob strani in lahko sva se zanesla drug na drugega. Ponosna sem na oba, da nama je uspelo tako odraslo in modro ravnati z najinimi čustvi. Ker drug drugemu privoščiva le najboljše, sva po temeljitem in dolgotrajnem premisleku sprejela težko, a sporazumno odločitev."

Ob tem sta še sporočila, da sta se novico o ločitvi z javnostjo odločila deliti zato, ker tudi prej nista skrivala skupnih trenutkov, a da v nadaljnje o tem javno ne želita več govoriti.

Preberite tudi: