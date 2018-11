Zaradi izjav o transseksualnih in obilnejših modelih se Victorii Secret majejo tla

Ameriški mediji poročajo, da je Jan Singer odstopila s položaja izvršne direktorice pri znamki spodnjega perila Victoria's Secret. Singerjeva je bila pri podjetju zaposlena dve leti, pred tem pa je delala pri znamkama Nike in Spanx. Za to potezo se je odločila po tem, ko je vodja marketinga Ed Razek škodoval podjetju s svojimi nepremišljenimi izjavami o transseksualnih in obilnejših modelih.

Le dan po letošnjem šovu je Vogue objavil obsežnejši intervju z Edom, ki je znamki dodatne težave nakopal z izjavo, da nikakor ne razmišljajo, da bi v svojo slavno modno revijo vključili tudi manekenke z oblinami in transseksualce.

Zakaj ne? Zato, ker je šov fantazija in 42-minutni spektakel. Je edina takšna revija na svetu in katerakoli druga znamka bi jo takoj vzela za svojo, vključno z našimi tekmeci, ki nas ves čas kritizirajo. In to počnejo zato, ker smo vodilni.

Ed med nagovorom manekenk pred letošnjim šovom. Foto: Getty Images

Najprej stranke in zvezdnice, zdaj še zaposleni

Zaradi te izjave so Eda kritizirali mnogi, čeprav se je kasneje opravičil, češ, da so bile njegove besede brezčutne. A ni zadostovalo. Še več, to je bila le še pika na i težavam, s katerimi se znamka spoprijema že lep čas: upad prodaje in rednih strank, ki si želijo, da bi šla znamka v korak s časom in začela ponujati tudi večje konfekcijske številke ter na modno brv pošiljati plus-size modele.

Victoria’s Secret že od leta 1995 pripravlja luksuzno modno revijo, ki je z leti postala vse bolj glamurozna, a tip manekenk ostaja ves čas isti: visoka in vitka dekleta.

Letošnji šov so posneli 8. novembra, predvajali pa ga bodo 2. decembra. Foto: Getty Images

Medtem ko konkurenčne znamke častijo dekleta vseh oblik in številk, pa tudi transseksualne modele, pri Victoria's Secret vztrajajo pri svojem, zaradi česar jih zapuščajo kupci in bojkotirajo številne zvezdnice. In kot kaže, zdaj tudi zaposleni.