70 let princa Charlesa: še nihče ni tako dolgo čakal na britansko krono

Charles Philip Arthur George, valižanski princ, vojvoda cornwallski in rothesayski, grof chesterski in carriški, baron renfrewski, lord Otokov ter princ Škotske, se je rodil 14. novembra 1948 v Buckinghamski palači.

Je najstarejši britanski prestolonaslednik do zdaj, prav tako je podrl rekord v čakanju na prevzem prestola. Prestolonaslednik je postal pri treh letih, ko je umrl njegov dedek, kralj Jurij VI., in je prestol zasedla njegova mati, kraljica Elizabeta II.

Princ Charles pri 21 letih Foto: Getty Images Filipa so ga poslali v strog škotski internat, kjer mladi princ ni bil zadovoljen, svoja leta tam pa je opisal kot pekel in zaporno kazen. Univerzitetno šolanje je končal v Cambridgeu leta 1970, od leta 1971 do 1976 je služil v britanski kraljevi mornarici. Ko je bil nekaj mesecev po dolžnosti na Karibskem otočju, se je njegova nekdanja spremljevalka Camilla Shand poročila, kar je Charlesa zelo potrlo.



Pod številnimi pritiski je 32-letni princ zaprosil za roko 19-letne Diane Spencer, s katero sta se videvala le kratek čas. Kljub pravljični poroki in dveh sinovih, princ William se je rodil leta 1982, princ Harry pa leta 1984, je zakon propadel, par pa se je ločil leta 1996. Diana je umrla leto pozneje v prometni nesreči v Parizu. Charles se je po propadu zakona vrnil k ljubezni svojega življenja Camilli, ki so jo mnogi imeli za neprimerno partnerico prestolonaslednika. Poročila sta se leta 2005, princ pa vse od takrat v javnosti deluje precej bolj srečen.



Pred prinčevim jubilejem je britanska nacionalna televizija BBC predvajala dokumentarni film, v katerem so spregovorili tako s Charlesom kot njegovimi bližnjimi. Prestolonaslednik je v dokumentarcu prvič razpravljal o tem, kakšen kralj bo - zatrdil je, da ne bo kralj, ki bi se vmešaval v državne zadeve.

Foto: Getty Images

Kot valižanski princ je Charles namreč znan po močnih stališčih do vrste vprašanj, opozarja na podnebne spremembe, je goreč okoljevarstvenik, skupno je podpornik oziroma vodja več kot 420 dobrodelnih organizacij in pobud.

Mnogi njegovo zavzetost odobravajo, po drugi strani pa ga nekateri tudi kritizirajo, češ da poskuša vplivati na vladno politiko - nekaj, česar britanski monarh ne sme početi.

Foto: Getty Images

"Ne bom se vmešaval, saj nisem neumen"

"Nekateri vas obtožujejo vmešavanja," ga je v dokumentarcu izzval John Bridcut, ki ga je intervjuval. "Resno? Česa ne poveste," se je zasmejal Charles, nato pa dejal: "Vedno sem se spraševal, kaj naj bi pomenilo vmešavanje. Sam sem bil vedno prepričan, da predvsem motiviram. Če je vmešavanje skrb za revne mestne četrti, kaj se tam dogaja ali ne dogaja, v kakšnih razmerah živijo ljudje ... Če je to vmešavanje, sem nanj ponosen."

Po drugi strani pa je poudaril, da se zaveda, da sta položaja prestolonaslednika in kralja zelo različna in da si javnega izražanja stališč kot kralj ne bo mogel privoščiti. "Tega ne bom več počel. Saj nisem neumen," je dejal v intervjuju.

Foto: Getty Images

Neprimeren za kralja?

Charlesovi kritiki in celo nekateri zagovorniki monarhije pa so medtem zadovoljni, da je Elizabeta II. tudi pri 92 letih še vedno dobrega zdravja in se prestolu ne namerava odpovedati. "Pravzaprav imamo srečo, da še ni postal kralj," je za Reuters dejal Tom Bower, avtor Charlesove neavtorizirane biografije Rebel Prince (Uporniški princ).

Foto: Getty Images

"Medtem ko je kraljica vzorna vladarica in imajo ljudje zaradi nje monarhijo v čislih, bi jo Charles po mojem mnenju spodkopal," je pojasnil Bower, ki valižanskega princa v svoji knjigi prikazuje kot šibkega, a arogantnega moža, ki ne prenaša kritike in neizmerno uživa v razkošju, ki mu je na voljo - med drugim naj bi imel svojega osebnega harfista.

Charlesovi podporniki medtem pravijo, da je princ predvsem lahek plen za tovrstne kritike, saj je ves čas pod drobnogledom medijev, ki mu pogosto niso naklonjeni.

Dvanajstletni Charles pred vojsko fotografov Foto: Getty Images

Radovedni oboževalec Leonarda Cohena

"Obstaja ogromno navedb, ki preprosto niso resnične," je za Reuters poudaril nekdanji Charlesov sodelavec in dodal, da je omenjena biografija princu tako nenaklonjena, ker je njen avtor govoril le z ljudmi, ki so do prestolonaslednika gojili zamere. "Je zapletena osebnost," je dejal neimenovani nekdanji sodelavec princa, "redko srečam človeka, ki je tako radoveden in si želi vedeti, kaj se dogaja in zakaj. Predvsem pa je izjemno delaven."

Zasebno je Charles po besedah nekdanjega sodelavca strasten navdušenec nad umetnostjo, gledališčem, literaturo in opero pa tudi popularno glasbo - menda je velik oboževalec Leonarda Cohena.

Foto: Getty Images

Stopite v svet princa Charlesa



Ob 70. rojstnem dnevu britanskega prestolonaslednika je Google na svoji platformi Arts & Culture predstavil projekt, ki so ga pripravili skupaj s Charlesovo londonsko rezidenco Clarence House in več dobrodelnimi organizacijami, v katerih princ deluje.



Na tej povezavi si lahko tako ogledate bogato zbirko multimedijskih vsebin iz različnih obdobij in področij prinčevega življenja, lahko pa se tudi virtualno sprehodite skozi londonsko rezidenco Clarence House in škotsko posestvo Dumfries House.

