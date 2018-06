Veličastna parada v Londonu za kraljičin rojstni dan

Kraljica se je rodila 21. aprila 1926, rojstni dan pa uradno obeležuje s tradicionalno parado Trooping the colour (Pozdrav zastavi) na drugo soboto v juniju. Tradicija izvira iz starodavnih priprav na vojno, ko so zbrali vse zastave in jih pokazali vojakom, preden so šli v boj, da bi jih v zmedi med bojevanjem prepoznali, je poročal britanski BBC.

During her reign The Queen has attended Trooping the Colour every year except 1955 when it was cancelled because of the general strike. Here, the then Princess Elizabeth accompanies King George VI on the way to Trooping the Colour in 1947. pic.twitter.com/rzKvP1clV5