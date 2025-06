Visoki predstavniki EU, Španije, Velike Britanije in Gibraltarja so danes dosegli politični dogovor o prostem pretoku ljudi in blaga med Španijo in Gibraltarjem, ki je pod britansko suverenostjo. Dogovor, ki bo podlaga za končni sporazum med Brusljem in Londonom glede statusa Gibraltarja po brexitu, so označili za zgodovinskega.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič, španski zunanji minister Jose Manuel Albares, britanski zunanji minister David Lammy in predsednik gibraltarske vlade Fabian Picardo so na današnjih pogajanjih v Bruslju dorekli ključne vidike prihodnjega sporazuma med Brusljem in Londonom glede statusa Gibraltarja po britanskem izstopu iz EU leta 2020.

"Glavni cilj sporazuma je zagotoviti blaginjo za celotno regijo. To bo doseženo z odpravo vseh fizičnih ovir ter preverjanja in nadzora oseb in blaga, ki se gibljejo med Španijo in Gibraltarjem," so zapisali v skupni izjavi.

Tako na mejnem prehodu med Gibraltarjem in španskim mestom La Linea, ki ga vsak dan prečka približno 15.000 ljudi, ne bodo preverjali dokumentov. Bodo pa španski in gibraltarski uradniki nadzor še naprej izvajali na gibraltarskem letališču in v tamkajšnjem pristanišču. Današnji dogovor med drugim vključuje še načela, na katerih bo temeljila carinska unija med EU in Gibraltarjem za prost pretok blaga.

Šefčovič in Albares sta na skupni novinarski konferenci v Bruslju današnji dan označila za zgodovinskega.

Omogočeno dolgoročno načrtovanje

"Skupaj z vlado Gibraltarja smo dosegli dogovor, ki ščiti britansko suverenost, podpira gibraltarsko gospodarstvo in podjetjem omogoča, da lahko znova dolgoročno načrtujejo svoje poslovanje," so Lammyjeve besede navedli na spletni strani britanske vlade.

Picardo pa je dejal, da se je treba zazreti v prihodnost sodelovanja in razumevanja. "Dogovor je sklenjen, zdaj je treba dokončati pogodbo," je povedal.

Kot je pojasnil Šefčovič, bodo zdaj pogajalci dokončali pravno besedilo sporazuma, nakar bosta po internih postopkih sledila podpis in ratifikacija sporazuma.

Strateško pomembno območje

Gibraltar leži na skrajnem jugu Iberskega polotoka. Pod britansko suverenostjo je od leta 1713, a si ga Španija vedno znova lasti zase. Ima izjemno velik strateški pomen, saj Gibraltarska ožina povezuje Atlantik in Sredozemsko morje ter Evropo in Afriko.

Madrid in London sta konec leta 2020 dosegla okvirni dogovor o prostem pretoku blaga in ljudi med Gibraltarjem in Španijo po brexitu, zdaj pa so v sklepni fazi tudi pogovori o sklenitvi končnega sporazuma.