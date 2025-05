Predstavniki EU in Združenega kraljestva so se danes sešli na prvem vrhu po brexitu pred petimi leti. V luči spremenjenih razmer v svetu obe strani pričakujeta sklenitev sporazuma na obrambnem področju, v ospredju so tudi mobilnost mladih, ribištvo in trgovina. Strani sta že sklenili sporazum o ribištvu, ki vključuje dvanajstletni sporazum o dostopu evropskih ladij do britanskih voda.

Britanski premier Keir Starmer bo na vrhu gostil najvišje predstavnike Evropske unije: predsednika Evropskega sveta Antonia Costo, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, visoko zunanjepolitično predstavnico Kajo Kallas in evropskega komisarja za trgovino Maroša Šefčoviča.

Strani sklenili 12-letni sporazum o ribištvu



Evropska unija in Združeno kraljestvo sta sklenila dvanajstletni sporazum o dostopu evropskih ladij do britanskih voda, je poročal britanski BBC. Dodali so, da gre za pomemben premik, ki bo nedvomno sprožil ostre odzive – zlasti med britanskimi ribiči.



Britanska vlada bo dogovor med stranema branila s trditvijo, da je v zameno dosegla izboljšane trgovinske pogoje za izvoz hrane in kmetijskih proizvodov v EU. Na sporazum o ribištvu so se že odzvali iz škotske ribiške industrije. Vodja trgovskega združenja iz ribiške industrije je povedala, da je sporazum "absolutno katastrofalen rezultat za škotsko ribiško floto", ko je komentirala 12-letni dogovor o ribolovnem dostopu za čolne EU v vodah Združenega kraljestva. Izvršna direktorica Škotske ribiške zveze Elspeth Macdonald, ki zastopa več kot štiristo ribiških čolnov, je dogovor na programu Good Morning Scotland opisala kot "popolno kapitulacijo pred EU". Nekdanja notranja ministrica Suella Braverman pa je dejala, da je vlada "razočarala ribiško skupnost".

Foto: Reuters

Podrobnosti o sporazumu še niso znane

Podrobnosti o sporazumu še niso znane, vendar naj bi se po poročanju tujih tiskovnih agencij osredotočil na dostop Združenega kraljestva do obrambnega sklada EU, na mizi pa naj bi bila tudi shema mobilnosti mladih.

Starmer je pred vrhom dejal, da bo srečanje "korak naprej, s še več koristi za Združeno kraljestvo" in "okrepljeno partnerstvo z Evropsko unijo". "To bo dobro za naša delovna mesta, dobro za naše račune in dobro za naše meje, je napovedal.

Hkrati je zagotovil, da bo spoštoval rezultate referenduma o brexitu, ohranil državo zunaj skupnega trga in carinske unije ter ne bo omogočil svobodnega gibanja.

Otoplitev odnosov in redna srečanja

Po turbulentnem obdobju v odnosih med Brusljem in Londonom, ki so sledili brexitu, se od lanskega oblikovanja laburistične vlade na Otoku nakazuje volja za ponovno tesnejše sodelovanje. To naj bi potrdil današnji vrh, v prihodnje pa naj bi tovrstna srečanja potekala redno.

Strani bosta glede na napovedi govorili še o splošni okrepitvi trgovinskih odnosov, potem ko se je po brexitu zmanjšala blagovna menjava, in sodelovanju na področju energetike, vključno s sodelovanjem pri zasledovanju cilja ničelnih izpustov.