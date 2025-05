Območje evra je marca letos zabeležilo kar 36,8 milijarde evrov presežka v zunanji trgovini, kar je občutno več kot marca lani, ko je znašal 22,8 milijarde evrov. Najnovejši podatki Eurostata kažejo na močno rast izvoza in nekoliko počasnejšo rast uvoza, kar utrjuje pozitivne gospodarske trende v državah z evrom.

Evrske države so marca izvozile za 279,8 milijarde evrov blaga, kar predstavlja 13,6-odstotno medletno rast. Uvoz se je v istem obdobju povečal za 8,8 odstotka in dosegel 243 milijard evrov. Presežek v zunanji trgovini je tako najvišji po več letih in kaže na povečano konkurenčnost evrskega gospodarstva.

Močan začetek leta

V prvem četrtletju leta 2025 je območje evra zabeležilo 62 milijard evrov presežka, kar je več kot v enakem obdobju lani (55 milijard evrov). Izvoz se je povečal za 7,8 odstotka na 761,5 milijarde evrov, uvoz pa za 7,4 odstotka na 699,5 milijarde evrov.

Trgovina znotraj evrskega območja tudi z rahlo rastjo

Trgovina med državami z evrom se je v prvih treh mesecih povečala za 1,2 odstotka in dosegla skupno vrednost 658,2 milijarde evrov. Čeprav je rast zmerna, kaže na stabilnost notranjega evropskega trga.

Pozitiven trend tudi na ravni celotne EU

Podobne trende beleži tudi celotna Evropska unija. Marca je EU imela 35,3 milijarde evrov presežka v zunanji trgovini, kar je prav tako občutno več kot marca 2024 (22,3 milijarde evrov). Izvoz EU se je povečal za 15,2 odstotka, uvoz pa za 10,4 odstotka.

V prvem četrtletju je EU ustvarila 52,1 milijarde evrov presežka, leto prej pa 50,9 milijarde. Notranje trgovanje znotraj EU se je medtem povečalo za 1,3 odstotka in doseglo 1.033,2 milijarde evrov.