Medletna inflacija v območju evra junija narasla na dva odstotka

V državah z evrom so se junija najbolj podražile storitve, in sicer za 3,3 odstotka. Hrana, alkohol in tobačni izdelki so se podražili za 3,1 odstotka, neenergetske industrijske dobrine pa za 0,5 odstotka. Energenti so se medtem pocenili, in sicer za 2,7 odstotka.

Osnovna inflacija, pri kateri se ne upošteva cen energije, hrane, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, je junija ostala nespremenjena pri 2,3 odstotka.

Hrvaška z eno najvišjih inflacij

Najvišjo medletno inflacijo med evrskimi državami, za katere je imel Eurostat podatke, so imele junija Estonija (5,2 odstotka), Slovaška (4,6 odstotka) in Hrvaška (4,4 odstotka). Najnižja je bila na Cipru (0,5 odstotka) in v Franciji (0,8 odstotka).

V Sloveniji je bila junija letna inflacija, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjave v EU, 2,5-odstotna, kar je 0,6 odstotne točke več kot maja.