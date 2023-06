Raziskava: Več kot polovica Britancev obžaluje brexit

Med tistimi, ki so na referendumu 23. junija leta 2016 glasovali za izstop, jih 18 odstotkov sedaj obžaluje svojo odločitev, razkriva raziskava družbe Deltapoll. Približno 80 odstotkov si želi, da bi Združeno kraljestvo v prihodnosti imelo tesnejše odnose z EU, pri čemer 43 odstotkov ljudi meni, da bi se država morala ponovno pridružiti Uniji.

Tehtnico prevesili mladi

Avtorja poročila Inštituta Tony Blair Anton Spisak in Christos Tsoulakis opozarjata, da se stališča tistih, ki so glasovali na referendumu leta 2016, sicer niso bistveno spremenila. Na podatke njihove raziskave so namreč vplivala zlasti stališča anketirancev, starih med 18 in 24 let, ki leta 2016 niso glasovali, vendar v veliki meri nasprotujejo izstopu iz EU.

"Naša raziskava kaže, da večina britanske javnosti priznava, da brexit v sedanji obliki ne deluje, in si želi približati EU. Unija bo vedno naša ključna zaveznica in absurdno je, da ima blok globlje trgovinske povezave z Izraelom in Gruzijo boljše medsebojno priznavanje standardov varnosti hrane s Kanado ter globlje mehanizme političnega sodelovanja z državami, kot sta Avstralija in Japonska," je opozoril Spisak.

Predlogi za krepitev odnosov z EU

Inštitut je tako v svojem poročilu predstavil več predlogov za krepitev odnosov z EU in med drugim pozval k uskladitvi predpisov na področju izmenjave blaga in trgovanja z emisijami.

Raziskava, ki jo je v četrtek objavil Inštitut Tony Blair, izvedla pa družba Deltapoll, je bila opravljena v začetku junija, v njej pa je sodelovalo 1.525 ljudi. Je del novega poročila inštituta, ki si prizadeva za krepitev odnosov med Združenim kraljestvom in EU po brexitu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Druga raziskava UK in a Changing Europe, ki jo je pred obletnico brexita objavil britanski inštitut Think tank, medtem navaja, da je kar 75 odstotkov Britancev izgubilo zaupanje v politike, 74 odstotkov pa jih meni, da politiki delujejo bolj za lastne interese kot za interese javnosti.