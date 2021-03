Nekateri Francozi bi ukinili angleščino v evropskih ustanovah – a kaj naj jo nadomesti?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z odhodom Združenega kraljestva iz Evropske unije so se okrepili pomisleki o prevladi angleščine v mednarodnih komunikacijah.

Za zdaj jih večinoma še ne jemljejo z odobravanjem niti v sami Franciji, a so med tamkajšnjimi politiki vedno pogostejše pobude proti prevladi angleščine v mednarodnih ustanovah Evropske unije.

"Navadimo se ponovno govoriti svoje lastne jezike," je v okviru kampanje za, kot ji pravi, "Evropsko jezikovno raznolikost" poudaril francoski minister za evropske zadeve Clement Beaune.

Meni, da po brexitu ni več potrebe po tako množični uporabi angleščine v Evropski uniji (in ga pri tem ne moti, da je angleščina tudi po odhodu Združenega kraljestva iz Evropske unije uraden jezik v dveh članicah: na Irskem in Malti).

Malta je ena od dveh držav članic Evropske unije, kjer je angleščina uradni jezik. Foto: TUI

Zagovornik frexita: EU upravljata ZDA in Nato

Upor do angleščine se tako počasi že premika v uradno (francosko) politiko, a za zdaj še ne z neko množično podporo – četudi Francozi gotovo ne bi imeli nič proti, da bi njihov jezik spet imel takšno vlogo, kot ga je imel nekoč.

"Verjeti, da bo po brexitu francoščina ponovno postala prvi jezik Evrope, odraža nerazumevanje, da je Evropska unija geopolitična enota, v kateri že 75 let prevladujeta ZDA in Nato," je oster glavni francoski finančni inšpektor Francois Asselineau, eden od najbolj vnetih zagovornikov enostranskega odhoda Francije iz Evropske unije, evroobmočja in zveze Nato.

Evropska zakonodaja nenaklonjena spremembam pogovornega jezika

"Če želi Francija za francoščino doseči njeno polno mesto v svetu, mora ponovno vzpostaviti neodvisno diplomacijo, ki ne bo odvisna od ZDA, preusmeriti vse vrste svojega sodelovanja proti Afriki, Rusiji, Aziji in Latinski Ameriki ter okrepiti svojo industrijo, raziskave, obrambo in izobraževanje," je med drugim povedal Asselineau.

Evropska zakonodaja ni naklonjena takim spremembam, saj bi moral kakršnokoli spremembo uradnega jezika evropskih organizacij in postopkov enoglasno potrditi Svet Evrope. Praksa pa kaže, da je kar devet desetin bruseljske zakonodaje izvirno zapisane v angleščini.

Latinščina kot ogledalo evropske tradicije

Prejšnji mesec je francoski časnik Le Figaro v enem od prispevkov celo predlagal, da bi angleščino, ki ji po njihovem mnenju ni več mesto v Evropski uniji, nadomestili, če že ne s francoščino, z latinščino.

To utemeljujejo s tem, da latinščina vsebuje temeljne zgodovinske in jezikovne lastnosti domala vseh evropskih jezikov in da tako nobena skupina ne bi imela prednosti v tem, da je ravno njihov materni jezik glavni jezik cele unije.

Latinščina kot ogledalo skupne evropske identitete

S tem bi tudi preprečili nezadovoljstvo nekih drugih skupin, denimo zagovornikov nemščine, če bi francoščina ponovno prevzela prevlado v evropskih ustanovah.

Izraelska uvedba sodobne hebrejščine je po avtorjem zapisu dokaz, da bi na podoben način lahko uspelo latinščini v Evropi, ki bi tako kot skupen jezik prispevala skupni evropski identiteti.

Evroangleščina ali enakopravnost vseh evropskih jezikov?

Pojavljajo se tudi ideje o ustvarjanju nove različice angleščine, neke evroangleščine, ki bi imela drugačna pravila od britanske angleščine.

Tej ideji niso naklonjeni predvsem mnogi, ki zagovarjajo jezikovno enakovrednost vseh 24 jezikov, ki so v uporabi na območju Evropske unije – njihovi ambiciozni načrti ne predvidevajo prevladujočega jezika, temveč stremijo k čim bolj uravnoteženem pomenu vseh teh jezikov.