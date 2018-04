Katini otroci vredni več kot kraljica Elizabeta II.

Ocenjena neto vrednost britanske kraljice Elizabete II. je okoli 450 milijonov evrov, princa Williama in vojvodine Kate pa skupaj okoli 40 milijonov, zato ni nenavadno, da so njuni trije otroci vredni več milijard evrov. Številke pa celo presegajo kraljičine.

Ko govorimo o vrednosti najmlajših članov kraljeve družine ne gre za dejansko premoženje, ki ga ti posedujejo, ampak so ocene, objavljene v britanskih medijih, izračunane na podlagi vpliva, ki ga imajo na gospodarstvo Velike Britanije.

Zaradi princa Georga vsi jedo lečo

Prvorojenec vojvod princ George je naslednik krone, zato ni presenetljivo, da je njegova neto vrednost tako visoka. Po poročanju angleškega portala Business Insider UK je štiriletnik vreden kar 3 milijarde evrov, s tako visoko številko pa so povezane njegove modne odločitve, oziroma tiste, njegovih staršev.

Gre za tako imenovan efekt princa Georga. Nekateri starši iz celega sveta namreč svoje otroke oblačijo podobno kot Kate in William oblačita princa. Julija 2015 je bil takrat pri svojih dveh letih vključen na seznam 50 najbolje oblečenih moških britanske revije GQ, zaradi odprave, ki jo je nosil na sestrin krst.

Foto: Reuters

Nosil je oblačila mamine najljubše oblikovalke Rachel Riley, ta pa so se razprodala v nekaj urah po tem, ko se je princ v njih pojavil. Podobno se je zgodilo z jopo, ki jo je nosil, ko je spoznal nekdanjega ameriškega predsednika Baracka Obamo, in z majico, ki jo je nosil na fotografiranju za svoj tretji rojstni dan.

Še eden od bolj nenavadnih primerov prinčeve vplivnosti pa je, da je zaradi njega sedaj leča popularna hrana. Po poročanju britanskega časnika The Times, na prinčevi šoli strežejo za kosilo lečo, kar pomeni da jo ta je in je zaradi tega "in" oziroma v modi. Francosko podjetje Le Puy-en-Velay, ki prideluje lečo, je po tem, ko se je v javnosti pojavila informacija o prinčevih prehranjevalnih navadah, poročala o velikem porastu povpraševanja po njihovih izdelkih.

Princesa Charlotte vredna še več kot njen brat

V Business Insider UK pa prav tako pišejo, da je Charlotte pri svojih treh letih vredna že več kot 4 milijarde evrov. Njena vrednost je tako visoka zaradi podobnih razlogov kot bratčeva.

Foto: Reuters

Ko sta novopečena starša 2. maja 2015 svetu predstavila svojo novo hčerko, sta jo ovila v belo volneno ruto, ki jo je naredilo družinsko podjetje GH Hurt & Son Ltd. Podjetje je v nekaj urah po tem prodalo na tisoče rut, povpraševanje pa se je tako čez noč podvojilo. Enako se je zgodilo z vozičkom, v katerem je princesa sedela julija tisto leto, in z roza čeveljčki, ki jih je nosila na smučanju z družino leta 2016.

Princesina neto vrednost se je s tem krepko povzpela nad vrednost njenega starejšega brata. Kot poročajo tuji mediji, naj bi do tega prišlo zato, ker je modni trg za ženska oblačila toliko večji in obširnejši.

Že nekaj dni po rojstvu vreden 91 milijonov

Najmlajši član kraljeve družine, katerega ime še sploh ni znano, je samo z rojstvom pridobil vrednost okoli 91 milijonov evrov. Angleški gospodarstveniki pa trdijo, da bi v primeru, da bi se jima rodila deklica, ta imela še večjo vrednost, zaradi podobnih razlogov kot princesa Charlotte.

Foto: Reuters