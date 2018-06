Vse najboljše, princ Filip!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Princ, ki se od lanskoletne upokojitve vse redkeje pojavlja v javnosti, je s svojo soprogo kraljico Elizabeto II. lani obeležil 70. obletnico poroke.

Ljubezen na prvi pogled

Filip se je leta 1921 rodil na otoku Krfu kot član grške kraljeve družine, kjer je bil najmlajši in edini sin izmed petih otrok. Njegova življenjska pot ni bila enostavna, saj so družino izgnali iz države, zaradi česar se je njegov oče odločil za svojo pot, mati pa je psihično zbolela.

Tako je mladi Filip pristal v Veliki Britaniji in si tam ustvaril kariero v kraljevi mornarici. Prav v Angliji je nato tudi spoznal ljubezen svojega življenja - Elizabeto oz. Lilibeth, ki naj bi se že kot 13-letnica zagledala v postavnega kadeta. Ljubezen naj bi bila usodna že na prvi pogled, ko sta se srečala na kraljevem dogodku in si zatem začela pisati pisma, je o začetkih njune ljubezni pisal Sunday Express.

Vedno nekaj korakov za soprogo

Svojo poklicno pot v mornarici je Filip svoji soprogi na ljubo obesil na klin, biti soprog kraljice pa za ponosnega človeka, kot je Filip, ni bilo preprosto - med drugim se je od njega pričakovalo, da je vedno hodil nekaj korakov za soprogo.

Ko mu je zdravje še dopuščalo, je imel Filip rad lov, dirke s konjsko vprego in polo, bil je strasten pilot in vseskozi zdrav. V zadnjih letih pa so se nanj zgrnile številne zdravstvene težave, med drugim težave s srcem, vnetje mehurja, nedavno pa je dobil tudi nov kolk, je poročal STA.

Foto: Reuters

Zaradi zdravstvenih težav se je Filip posledično začel manj pojavljati v javnosti. Svojo 92-letno soprogo spremlja na javne dogodke, ko se sam tako odloči in se počuti dovolj krepkega. Tudi današnji rojstni dan bo glede na navedbe Buckinghamske palače preživel zasebno.