Skrivnostno ameriško letalo: je to jedrsko opozorilo za Rusijo?

Strokovnjak za jedrsko orožje Hans Kristensen iz Zveze ameriških znanstvenikov meni, da se je ameriški jedrski arzenal na evropskih tleh verjetno povečal na 125 do 130 zaradi nove pošiljke iz ZDA. Prej je bilo število vedno okoli sto bomb.

Več britanskih medijev, vključno s The Times, The Telegraph in specializiranim portalom The War Zone, je v ponedeljek prvič podrobno poročalo o ozadju – zlasti o sumljivem tovornem letu iz ZDA, ki nakazuje ta sklep.

Po Kristensenovih besedah je prenos jedrskega orožja v britansko bazo RAF Lakenheath zelo verjeten. "Dodatek orožja v Lakenheathu bi pomenil, da se je število ameriškega taktičnega jedrskega orožja v Evropi prvič po hladni vojni povečalo," je povedal za Guardian.

Hkrati Kristensen to vidi kot strateški premislek Zahoda: "To bi pomenilo, da je NATO opustil svojo prejšnjo politiko, da se na rusko vedenje ne odziva z novim jedrskim orožjem." Sprožilec za vrnitev jedrskega orožja v Veliko Britanijo so verjetno varnostne razmere po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022.

🚨 BREAKING: For the first time since 2008, USA deployed B-61 Nuclear Bombs to RAF Lakenheath, UK 🇬🇧



The B61-12 is a thermonuclear bomb which can be carried by USAF's F-35A aircraft, which are stationed at Lakenheath.



C-17s transported the bombs 2 days ago. pic.twitter.com/HhdeOyfsfU