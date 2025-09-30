V sredo bo v Bruslju potekala pomembna tiskovna konferenca, na kateri bo enajst glasov iz različnih evropskih držav spregovorilo o boju za pravico do varnega in dostopnega splava ter o širših vprašanjih človekovih pravic. Dogodek bo sledil srečanju z evropsko komisarko Hadijo Lahbib, tiskovna konferenca pa se bo začela ob 14.30.

Gre za dogodek v okviru kampanje My Voice, My Choice, ki združuje aktiviste, zdravnike, novinarje in zagovornike človekovih pravic z vse Evrope.

Kdo bodo nastopajoči?

Na konferenci bodo nastopili:

Nina Mihelič , aktivistka iz Slovenije in Srbije, dolgoletna zagovornica pravičnejše in solidarnejše družbe, ki se je letos pridružila Inštitutu 8. marec.

Perrine Bon , ena od nosilk kampanje My Voice, My Choice v Franciji, ki je posebno pozornost namenila delu z vplivneži.

Alicia Baier , zdravnica in soustanoviteljica organizacije Doctors for Choice Germany, ki ozavešča o reproduktivnem zdravju žensk.

Matteo Gargiulo , pobudnik evropske državljanske pobude proti konverzijskim praksam in prostovoljec v kampanji My Voice, My Choice.

Mélodie Krajcman , članica kampanje My Voice, My Choice.

Sarah Durieux , direktorica Change.org v Franciji in ena od pobudnic za vpis pravice do splava v francosko ustavo.

Belle de Jong , novinarka in urednica z Malte, kjer ženskam zaradi splava še vedno grozi zaporna kazen.

Alice Spaccini , aktivistka iz Italije in članica Združenja Luca Coscioni, ki vodi kampanjo za varen splav v Italiji.

Nodari Rukhadze, aktivist za človekove pravice iz Gruzije, ki deluje v Bruslju.

Vrhunec konference

Tiskovno konferenco bo sklenila Nika Kovač, ki vodi Inštitut 8. marec in je ena najvidnejših obrazov kampanje v Sloveniji in širše.

V osebnem nagovoru je razkrila, da so priprave na jutrišnji dan naporne in polne pričakovanj: "Ekipa je končno na večerji, jaz pa sem ostala doma in se pripravljam na govor pred komisijo. Utrujena sem in živčna. Prvič se mi zdi, da smo si morda zadale preveliko nalogo. Vem, da lahko strah premagam samo s trdim delom. V prihodnjih urah bom storila vse, da se kar najbolje pripravim na vse, kar nas čaka jutri. Držite pesti, jutri vas bomo potrebovale."

Organizatorji poudarjajo, da gre za ključen trenutek evropskega povezovanja v boju za enakost in temeljne pravice: "Vsak glas šteje. Jutri bomo pokazali, da Evropa stoji skupaj za pravico do izbire," so zapisali v napovedi.