"Matej Tonin, tale video je zate, ker si danes javno priznal, da v Bruslju počneš vse, da bi ustavil kampanjo My Voice, My Choice – bitko za varen in dostopen splav v Evropski uniji." S temi besedami je Nika Kovač iz Inštituta 8. marec začela svoj videoposnetek, v katerem opozarja na pomen pravice do splava in svobode odločanja o lastnem telesu. Poudarila je, da je splav v Sloveniji zapisan v ustavo, in dodala, da prepoved splava ne bi pomenila manj posegov, temveč več nevarnih zapletov in smrti. Njene besede so sledile izjavi evropskega poslanca Mateja Tonina, ki je na omrežju X delil objavo Nike Kovač o umikanju podpore slovenskih poslancev kampanji My Voice, My Choice, ki si prizadeva za zagotovitev pravice do varnega in dostopnega splava na ravni EU, in pripisal: "Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo ..."

"Zdi se mi, da v resnici sam ne veš, kaj govoriš," je v videoposntku dejala Toninu. "Prepričana sem, da nihče v Sloveniji ne bi zavzel tako radikalne pozicije." Ob tem je dodala, da so "šokirane in zgrožene, da se te stvari sploh dogajajo v naši državi."

Drži, upam, da nam uspe. Skrajni čas je, da levičarsko-nevladno agendo po Evropi ustavimo.



Prav tako si aktivno prizadevam, da bi vsi NVOji, ki vplivajo na javne odločitve, morali razkriti svoje financiranje. Ljudje morajo vedeti odkod denar! #700jurjev @EPPGroup pic.twitter.com/eCtpY9esXE — Matej Tonin (@MatejTonin) October 23, 2025

Kovač: Ko delaš proti nam, delaš proti ženskam

V videoposnetku se je Kovač obrnila neposredno na Tonina: "Ko v Evropskem parlamentu delaš proti nam, ko v Evropskem parlamentu organiziraš dogodke proti nam, ko v Evropskem parlamentu ljudem govoriš o nas in ko skušaš narediti vse, da ustaviš našo pobudo, delaš proti temu, da bi zaščitil ženske. Delaš proti temu, da bi zaščitil ljudi, ki so v hudih nevarnostih."

Kovač: Ženske na Poljskem so umrle, ker jim niso pomagali

Kovač je v nadaljevanju opisala zgodbe s Poljske: "Začela bom z zgodbo o poljskih ženskah. Poljskih ženskah, ki so bile brutalno umorjene v bolnišnicah. To so ženske, ki so se odločile, da si želijo otroke. Večina jih je otroke že imela. In ko so prišle v bolnico, so jim odkrili zaplete, ki so ogrožali njihova življenja. In zaradi tega, ker je na Poljskem zmagala neokonservativna agenda, agenda, ki jo očitno zagovarjaš ti, so v poljskih bolnišnicah zavrnili oskrbo teh žensk."

"To so bile mame, to so bile ženske, ki so imele družine, to so bile ženske, ki so bile v hudih stiskah, in to so bile ženske, ki bi preživele v katerikoli drugi evropski državi," pove Nika.

Kovač s sporočilom Toninu: Če bi prišel na oblast, bi ženskam odvzel pravico do odločanja

V zadnjem delu nagovora je Kovač spomnila, zakaj je po njenem pomembno, da javnost razume politične posledice Toninovega delovanja. "Pomembno je, da vemo, kaj bi ti naredil, če bi prišel na oblast," je dejala. "Če bi prišel na oblast, bi očitno naredil vse, da odvzameš pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Naredil bi vse, da ljudje, ki niso premožni, ne bi imeli enake zdravstvene oskrbe kot tisti, ki so."

Odziv Nike Kovač na Tonina sprožil plaz komentarjev:



"Očitno je pozabil, da ima doma dve hčeri, ki (bog ne daj) bosta morda nekoč v življenju potrebovali tako pomoč," je zapisal eden od uporabnikov.



Drugi so opozarjali, da "moški o splavu lahko odločajo šele, ko bodo sami donosili in rodili," in da "problem niso samo Tonin, Janša in podobni, temveč del populacije, ki nekritično sledi njihovim hipotezam."



Pojavili so se tudi ostrejši odzivi, med njimi zapisi, da "Tonin ni vreden, da ga ženska sploh sprejme," ali da "je sramota za politiko."



Večina komentarjev izraža podporo Kovačevi: "Bravo, Nika, fajtajte dalje! Vas podpiramo!" in "Tako jasno in dostojanstveno povedano – hvala in srečno naprej!"

Kovač ostro: Lahko prepričaš parlament proti nam, ampak delaš škodo ženskam

"Lahko prepričaš celoten Evropski parlament proti nam, lahko delaš proti nam," je dejala, "ampak s tem ne delaš škode nam – delaš škodo ženskam, katerih življenja so ogrožena. "Po njenih besedah bi se morala prava politika odločati "na podlagi dejstev, ne simpatij ali predsodkov", saj "takšne odločitve pomenijo, da bodo ženske še naprej umirale v poljskih bolnišnicah zaradi omejitev glede splava. To je nedopustno."