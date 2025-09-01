Inštitut 8. marec predal podpise za dostopen splav v Evropi, v Bruslju tudi Severina

"Ravnokar smo simbolno predali podpise za varen in dostopen splav v Evropi. Pred Evropsko komisijo se nas je zbralo več 50 podpornikov kampanje My Voice, My Choice, borcev za reproduktivne pravice," so na omrežju Facebook sporočili z Inštituta 8. marec. Evropska komisija je medtem sporočila, da bo preučila pobudo My Voice, My Choice.

Kot so še navedli na omrežju Facebook, so z njimi v Bruselj prišli številni znani gostje, med njimi hrvaška pevka Severina, aktivistka Luisa Neubauer, novinarka Belle De Jung, podpredsednik Evropskega parlamenta Nicolae Ștefănuță, predsednica Odbora Evropskega parlamenta za pravice žensk in enakost spolov (FEMM) Lina Gálvez Muñoz ter mnogi drugi. "Skupaj pišemo zgodovino," so dodali.

"Boj za reproduktivne pravice je tudi boj za bolj enako in bolj socialno Evropo"

"Danes je uradno. Evropski komisiji smo predali več kot milijon podpisov za varen in dostopen splav. To, kar počnemo, počnemo zato, ker ženske na Poljskem še vedno umirajo v bolnišnicah zaradi omejevanja reproduktivnih pravic. To počnemo, ker lahko ženske na Malti še vedno pristanejo v zaporu, če opravijo splav. To počnemo, ker ženske v Italiji in na Hrvaškem še vedno nimajo dostopa do splava. In to počnemo, ker verjamemo, da boj za splav ni le boj za reproduktivne pravice, je tudi boj za bolj enako in bolj socialno Evropo," je ob tem povedala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač.

"Naše mame so si to pravico izborile in ne smemo dovoliti, da bi imele prihodnje generacije manj pravic kot mi. Zato danes ponosno stojim tukaj pred vami skupaj z dekleti iz gibanja My Voice, My Choice in nestrpno čakamo, da predamo zbrane podpise v prepričanju, da nas bodo institucije Evropske unije podprle in da bo imela vsaka, prav vsaka ženska v Evropski uniji, ki se znajde v stiski, pravico do diskretne, brezplačne in dostopne prekinitve nosečnosti. Če ne v svoji, pa v sosednji državi članici. Uspelo nam bo!" pa je na konferenci povedala hrvaška pevka Severina.

"Skupaj pišemo zgodovino," so dodali. Foto: Inštitut 8. marec

Evropska komisija bo preučila evropsko državljansko pobudo, ki poziva k finančni podpori EU za varen in dostopen splav, so danes sporočili v Bruslju. Potrdili so, da so organizatorji zbrali več kot milijon podpisov, in navedli, da bodo na pobudo odgovorili do začetka marca 2026. Organizatorji so sicer danes v Bruselj simbolično prinesli podpise.

"Danes je bila pobuda My Voice, My Choice za varen in dostopen splav predložena Evropski komisiji, s čimer je postala 12. uspešna pobuda, ki jo bo komisija obravnavala," so zapisali v Bruslju.

Dodali so, da je pobudo podpisalo 1.124.513 državljanov EU, najmanjše zahtevano število podpisnikov pa so organizatorji dosegli v 19 državah članicah. Da komisija odgovori na pobudo, mora zbrati milijon podpisov, prag števila podpisnikov pa mora preseči v sedmih članicah.

"Želimo, da bi Evropska unija vzpostavila finančni mehanizem, ki bi državam omogočal, da splav zagotavljajo tudi tistim osebam, ki v svojih državah nimajo dostopa do splava," je danes ob simbolični predaji podpisov v Bruslju dejala vodja kampanje Nika Kovač. Foto: Inštitut 8. marec Na komisiji so ob tem poudarili, da bo morala vsakršna tovrstna finančna podpora upoštevati pogodbo o delovanju EU, ki določa, da morajo ukrepi EU spoštovati pristojnosti držav članic glede določanja njihovih zdravstvenih politik in organizacije zdravstvene oskrbe. Dodali so sicer, da pobuda ne obravnava podelitve pravice do splava na ravni EU.

"Predložitev pobude ne vpliva na končno odločitev ali morebitno ukrepanje komisije," so še pojasnili. Dodali so, da imajo do 2. marca 2026 čas, da odgovorijo na pobudo. V odgovoru bodo sporočili, ali bodo sprejeli kakšne ukrepe ali ne.

Sprejeli bodo organizatorje in z njimi opravili temeljit pogovor

V prihodnjih tednih bodo sprejeli organizatorje in z njimi opravili temeljit pogovor o pobudi, v treh mesecih od predložitve pa bo potekala tudi javna predstavitev v Evropskem parlamentu.

Organizatorjem se je danes v Bruslju pridružila tudi hrvaška pevka Severina, ki je dejala, da tradicija EU ni tradicija tistega, kar na področju umetne prekinitve nosečnosti zagovarjajo nekatere države članice. Pri tem je izpostavila Malto, kjer gre ženska za tri leta v zapor, če prekine nosečnost. Od predsednice komisije Ursule von der Leyen pričakuje, da se bo postavila na pravo stran zgodovine.