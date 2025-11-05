Velik uspeh za Inštitut 8. marec

V Evropskem parlamentu so danes na odboru za pravice žensk in enakost spolov prvič glasovali o evropski državljanski pobudi My voice, my choice. Gre za mednarodno kampanjo, ki jo je vodil Inštitut 8. marec, z njo pa zahtevajo zagotovitev varnega in dostopnega splava v Evropi. Direktorica Inštituta Nika Kovač je sporočila, da jim uspelo in da je odbor predlog podprl.

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je podprl predlog pobude My voice, my choice za varen in dostopen splav na ravni EU.

Vodilno vlogo v mednarodni kampanji je imel Inštitut 8. marec s koordinatorico Niko Kovač na čelu. Ta se je v spremstvu še nekaterih drugih članov Inštituta v Bruslju udeležila glasovanja in po koncu s solzami v očeh sporočila odlično novico.

"Ljudje, to se je zdelo nemogoče. Vsi so govorili to je najbolj konservativna sestava Evropskega parlamenta, nimate možnosti. Dobili smo toliko ne-jev, toliko ljudi je delalo proti nam. V zadnjih nekaj dnevih je šlo vse narobe, a me smo vztrajale. Če se vztraja, se lahko stvari spremenijo," je povedala Kovač.

Dejala je, da so bile danes pripravljene izgubiti, a dobile so eno največjih podpor do sedaj.

Zbrali več kot zahtevanih milijon podpisov

Pobudniki kampanje so morali najprej zbrati milijon overjenih podpisov, ki so jih vložili na Evropsko komisijo. Od lanske spomladi, ko so zagnali kampanjo, jim je uspelo zbrati 1,1 milijona podpisov.

Tako člani ekipe Inštituta 8. marec kot tudi nekatere evropske poslanke, so se za glasovanje oblekle v roza oblačila.