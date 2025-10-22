Evroposlanci zahtevajo preiskavo tragedije v Novem Sadu in napotitev misije EU

Evropski parlament je danes sprejel resolucijo o Srbiji, v kateri obsoja nadaljevanje politične polarizacije in državne represije v Srbiji leto dni po zrušenju nadstreška v Novem Sadu, v katerem je umrlo 16 ljudi. Evroposlanci ob tem zahtevajo preiskavo tragedije in napotitev misije EU za ugotavljanje dejstev v Srbijo.

Parlament podpira pravice srbskih študentov in državljanov do mirnega protesta in poziva k odgovornosti ter demokratičnim reformam v državi. Poslanci v resoluciji, ki je bila sprejeta s 457 glasovi za, 103 glasovi proti in 72 vzdržanimi, izražajo zaskrbljenost zaradi napetega in polariziranega ozračja. Menijo, da so srbske oblasti politično odgovorne za stopnjevanje represije, normalizacijo nasilja in oslabitev demokracije v državi.

Poslanci pozivajo k nujnim in nepristranskim preiskavam domnevnih zlorab protestnikov. Ob tem ostro obsojajo nezakonite aretacije in izgone državljanov EU, ki so podprli študente.

Parlament v resoluciji še poziva k svobodnim in poštenim volitvam v Srbiji. Izraža podporo vstopu Srbije v EU, a pod pogojem, da bo dosežen napredek na področju spoštovanja demokracije, pravne države in temeljnih pravic.

Resolucija podpira tudi takojšnjo napotitev misije EU za ugotavljanje dejstev v Srbijo, v kateri bi sodeloval tudi Evropski parlament, da bi ocenili razmere na terenu.

Poziv komisarke Marte Kos

Evropska komisarka za širitev Marta Kos je v torkovi razpravi o delitvah in vse večji represiji v Srbiji leto dni po tragediji v Novem Sadu poudarila, da je v interesu Beograda in EU, da demokratična Srbija postane članica Unije, a pod pogojem, da naredi konkretne korake k reformam in demokratičnim načelom.

"Vrata EU so široko odprta. In tega, kar ponujamo mi, ne more ponuditi nihče drug," je poudarila. Srbijo je pozvala, naj tako v besedah kot dejanjih izbere pot vladavine prava, svobode medijev in človekovih pravic.

Evroposlanka Irena Joveva (Renew/Svoboda) je v razpravi poudarila, da se mora EU jasno postaviti v bran tistim, ki branijo demokracijo, in ne na stran tistih, ki jo teptajo. Predstavnikom oblasti v Beogradu je sporočila, da se njihov čas nekaznovanosti izteka in da naj pričakujejo ciljno usmerjene sankcije za vse odgovorne.

Prebilič: Korupcijo lahko odpravijo le volitve

Vladimir Preblič (Zeleni) je dejal, da korupcijo in organizirani kriminal v Srbiji lahko odpravijo le svobodne in poštene volitve. Zavzel se je tudi za to, da bi Evropski parlament v Srbijo nemudoma napotil opazovalno misijo.

"Nobenega evra iz načrta za rast, dokler ne pride do uveljavitve delovanja medijskega regulatorja REM, preglednega volilnega imenika, svobode za vse politične zapornike in konca ustrahovanja medijev," je pozval.

"Srbska oblast je ujela pravosodje, institucije in medije v mrežo strahu in korupcije," pa je poudaril Matjaž Nemec (S&D/SD) in pozval k predčasnim svobodnim in poštenim volitvam. "To je edini miren in demokratičen izhod iz sedanje krize," je dodal.