R. K., STA

Sreda,
26. 11. 2025,
16.59

5 minut

Sreda, 26. 11. 2025, 16.59

Cesta v Kožbanski kot ponovno prevozna

R. K., STA

Goriška Brda, odstranjevanje posledic neurja | Neurje je v Občini Brda sicer povzročilo precejšnjo škodo, poleg poškodovane infrastrukture predvsem na kmetijskih površinah. | Foto Facebook/Občina Brda

Neurje je v Občini Brda sicer povzročilo precejšnjo škodo, poleg poškodovane infrastrukture predvsem na kmetijskih površinah.

Foto: Facebook/Občina Brda

Cesta med Neblim in Kožbano je ponovno odprta za promet, uporabnike opozarjajo le na morebitno padanje kamenja. Občina Brda je začela zbirati vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh, kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter v gospodarstvu zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra.

Tudi cestno povezavo med Dobrovim in Vedrijanom želijo kar najhitreje ponovno vzpostaviti. Kot je za STA povedal vodja občinskega štaba Civilne zaščite Občine Brda Andrej Colja, se trenutno pripravlja projekt za postavitev betonskih temeljev, na katere bodo nato postavili začasni montažni most. Ostanke starega mostu, ki ga je podrla visoka voda, so že odstranili.

Rok za prijavo škode je 15. december

Oškodovanci iz Goriških brd pa lahko prijavijo škodo na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, na stavbah ter na gradbenih, inženirskih objektih, povzročeno po naravni nesreči.

Na spletni strani Občine Brda so objavljeni obrazci, na katerih morajo oškodovanci podati svoje zahtevke skupaj z ustreznim dokaznim gradivom, kot so fotografije, skice, predračuni del, ocena stroška sanacije in druge. Vloge bo briška občina sprejemala do 15. decembra do 15. ure po pošti, elektronski pošti, lahko pa jih oškodovanci osebno dostavijo v glavno pisarno Občine Brda v času poslovanja. Na Občini Brda so oškodovancem na voljo tudi za dodatna vprašanja.

Neurje je v Občini Brda sicer povzročilo precejšnjo škodo, poleg poškodovane infrastrukture predvsem na kmetijskih površinah.

