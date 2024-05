Kulinarični meseci špargljev in češenj vabijo v Brda in Miren Kras

Pomlad v vrtove in sadovnjake prinaša novo življenje, saj z njo začne narava po zimskem mirovanju znova cveteti. Aprila smo se že lahko veselili prvih pridelkov, kot so zdravilni divji in gojeni šparglji, ki jih lahko uporabimo v številnih jedeh, od preprostih solat do bogatih omak. Z majskim toplim vremenom pa se začne tudi sezona prvih češenj, katerih sladkost v nasade češenj privablja številne obiskovalce. Ta čas leta prinaša veselje in svežino, ki odsevata tako v naravi kot tudi na naših krožnikih. Okusite te dobrote tudi vi. Obiščite Brda in Miren Kras .

Foto: Javni zavod Miren Kras

Destinaciji Brda in Miren Kras sta se združili v skupni promocijski akciji, katere cilj je povezati lokalne dobrote in jih predstaviti širši javnosti, tako domači kot tuji. S tem želijo izpostaviti raznolikost in bogastvo kulinarične ponudbe, ki jo ponuja ta del Slovenije.

Brda in Miren Kras sta destinaciji, ki sta bogati z edinstvenimi okusi in tradicionalnimi jedmi. Medtem ko Brda slovijo po svoji edinstveni terasirani kulturni krajini z vinogradi, sadovnjaki in oljčniki ter izjemno kulturno dediščino, Miren Kras privablja obiskovalce s svojimi naravnimi lepotami in bogato zgodovino. Oba kraja ponujata raznolike visokokvalitetne lokalne pridelke, ki izboljšujejo številne jedi. Tako ni presenetljivo, da prav tu domujejo številne odlične domače gostilne, ki so že vrsto let sinonim za kakovostno kulinariko in gostoljubnost.

Foto: Javni zavod Miren Kras

V skupni promocijski kampanji destinacije Brda in Miren Kras so združili dve območji, dve lokalni surovini in dva paradna konja sezonskih okusov. Vse to ustvarja edinstveno priložnost za gastronomsko doživetje, ki bo pritegnilo ljubitelje dobre hrane z vsega sveta. Ta pobuda je korak k spodbujanju turizma, ohranjanju lokalne tradicije in krepitvi skupnosti v regijah Brda in Miren Kras.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj priložnosti, ki jih letos v Brdih in Mirnem Krasu vsekakor ne smete zamuditi.

Majska in junijska ponudba lokalnih gostiln in turističnih kmetij

Maja in junija bo na edinstvenem kulinaričnem popotovanju 11 lokalnih gostinskih ponudnikov ponujalo menije, v okviru katerih bosta na krožnikih češnja in špargelj, izmenično ali skupaj, plesala romantičen ples OKUSOV LJUBEZNI.

Krajša kulinarična ljubezenska predstava - promocijski meni bo v tem času na voljo že za 30 evrov.

Spoznajte naše kuharske virtuoze, ki bodo kulinarične umetnine iz češenj in špargljev ponujali v družbi izbranih vin.

Foto: Javni zavod Miren Kras Gala večerja v Vili Vipolže

Za največje sladokusce in predane gurmane smo pripravili prvovrstno enogastronomsko doživetje – Gala večerjo v romantičnem ambientu renesančne Vile Vipolže v Brdih.

Foto: Javni zavod Miren Kras

22. maja z začetkom ob 18. uri se bo v družbi Tilna Artača (ki je tudi nosilec kampanje na družbenih omrežjih) odvila edinstvena glasbeno-kulinarična predstava: devet gostincev, devet hodov, devet izbranih vin najboljših vinarjev iz Brd, Vipavske doline in Krasa.

Foto: Javni zavod Miren Kras Med odličnimi kuharskimi šefi bodo trije iz Miren Krasa, trije iz Brd in dva iz sosednje Italije gostovali pri nosilcu Michelinove zvezdice Tomažu Kavčiču. Samo 50 prostih mest.Cena menija: 130 evrov.

Sodelujoči gostinci: Gostilna Bric (Miren Kras), Gostilna Makorič (Miren Kras), Gostilna Štirna (Miren Kras), Turistična kmetija Breg (Brda), Hiša Štekar (Brda), Gredič (Brda), Gostilna Koršič (Collio), Kruh in Vino (Brda), Turistična kmetija Klanjšček (Collio).

Sodelujoči vinarji: Batič (Vipavska Dolina), Faganeli (Vipavska dolina), Kavčič (Kras), Marjan Simčič (Brda), Edi Simčič (Brda), Hiša Štekar (Brda), Klet Brda (Brda), Ferdinand in Gradis'ciutta (Brda in Collio).

25. in 26. maja je v Orehovljah PRAZNIK ŠPARGLJEV, 8. in 9. junija pa FESTIVAL BRIŠKE ČEŠNJE

Dva meseca čutnega razvajanja brbončic, ki bo razvnelo strasti in pustilo trajne sledi, se bo zaključilo s tradicionalnima prireditvama, ki vsako leto privabita na tisoče obiskovalcev iz Slovenije in tujine.

Praznik špargljev v Orehovski Javi je živahna in barvita prireditev, ki vsako leto združi tradicijo in zabavo. Obiskovalce vabi na pester dvodnevni program, sestavljen iz glasbene sobote na kateri bodo ljubitelji glasbe lahko poplesovali v ritmih skupin POP DESIGN in TEQUILA ter tradicionalne nedelje, ki bo navdušila s povorka vozov, stojnicami z lokalnimi izdelki, tradicionalnimi jedmi iz špargljev in letošnjo specialiteto - slastno rolado iz špargljev in češenj ter kulturno – zabavnim dopoldnevom namenjenim vsem generacijam.

Festival briške češnje:

Doživite čar zorenja briškega kraljevega rdečega sadeža in vse dogodivščine, ki vas bodo popeljale na potovanje po deželi češenj! Tudi letos se Festival briške češnje seli v štiri vasice, ki bodo ponovno združile celotna Brda!

DOBROVO, MEDANA, KOJSKO in KOZANA - vsaka vasica ima svoj edinstven čar, zgodbo in doživetje. Spoznajte dom kraljeve briške češnje iz vseh zornih kotov in razgledov! Letos se etnološke iskrice iz tradicionalne povorke umeščajo v jedra briških vasic.

Pridružite se odkrivanju Brd z organiziranim avtobusnim prevozom. V sobo, 8. in nedeljo 9. junija bodo na prizoriščih festivala stojnice z gostinci in vinarji, lokalnimi produkti in izdelki, kulinarična doživetja, kulturni in otroški program, likovni extempore, kreativne in kuharske delavnice, sproščenost trenutka ter seveda ogromno češenj.

Letos program obeh dogodkov sooblikujejo društva z obeh destinacij v sodelovanju z društvi iz zamejstva. Celoletno dogajanje namreč že diši po Evropski prestolnici kulture 2025.

Vabljeni v Brda in Miren Kras, OKUSI LJUBEZNI čakajo na vas!