Sezona piknikov je v polnem razmahu, zato smo v studio Siolovega podkasta povabili strokovnjaka, ki žar razume kot umetnost. Peter Hajdu je podjetnik in BBQ-mojster. V pogovoru nismo odstrli le njegovega globokega razumevanja ognja in priprave jedi, ampak tudi mnogo skrivnosti in trikov za pripravo hrane na žaru, razbil pa je tudi mit o "strupenem" oglju.

Začele so se šolske počitnice, poletje pa s seboj prinaša sproščenost, več priložnosti za druženje in – seveda – sezono piknikov. V tem času se zdi, da skoraj ni konca tedna, ko z vrtov, teras in balkonov ne bi dišalo po sveže pečenem mesu, zelenjavi ali drugih dobrotah z žara. Če ne pečete vi, pa zagotovo pečejo vaši sosedje.

V tokratni epizodi Spotkasta se je voditeljica Eva Cimbola pogovarjala s strokovnjakom, ki žar razume kot umetnost. Gost tokratnega Spotkasta je bil Peter Hajdu, podjetnik, predavatelj, mednarodni sodnik BBQ-tekmovanj in ambasador slow BBQ-gibanja. Sam zase z nasmehom pravi, da je "žarovnik". In res – ob poslušanju njegovega pripovedovanja hitro postane jasno, da govorimo z nekom, ki ogenj razume globoko in s spoštovanjem.

Od vonjev otroštva do umetnosti žara

Petrova zgodba z žarom se ni zares začela z žarom. Začela se je pri babici. "Kot otrok sem bil očaran nad vonji in okusi, ki so prihajali iz babičine kuhinje. Spomnim se, ko sem bil star okoli pet let, moj brat pa tri. Bili smo na vrtu, pekli smo na žaru in nenadoma je prišla nevihta. Vse smo prestavili pod streho, a tisti trenutek – vonj po oglju, dimu, družinski smeh – je ostal v meni za vedno.”

Peter Hajdu je podjetnik in BBQ-mojster Foto: Liam Toni Šironjič

Čeprav je bil večino življenja povezan z glasbo in umetnostjo, kasneje z grafičnim oblikovanjem, ga je z leti vse bolj začel privlačiti svet kulinarike. A tudi v kuhanju vidi umetnost: "Ustvarjaš nekaj, kar ljudi poveže, jim vzbudi čustva, jim ostane v spominu."

Žar kultura v Sloveniji: med navadami in spremembami

Petra smo povprašali, kakšna je po njegovem mnenju žar kultura pri nas. Pravi, da smo narod, ki ima žar rad, a še vedno pogosto delujemo po načelu "kupi meso in ga vrzi na ogenj". "Zdi se mi, da je pred nami še precej prostora za rast – da začnemo razmišljati o tem, kaj pečemo, zakaj to pečemo in kako lahko to naredimo boljše."

Ob tem poudarja tudi pomen opreme in tehnike. Zlasti v mestih opaža, da mnogi uporabljajo klasičen balkanski način odprtega žara, kar pa pogosto ni primerno – niti varno. A to ne pomeni, da tisti, ki živijo v bloku, ne morejo uživati v dobrem žaru.

Klasičen balkanski način odprtega žara pogosto ni primeren ali varen. Foto: Liam Toni Šironjič

Kakovostna oprema, kakovostno oglje

Priporoča uporabo zaprtih žarov, ki so k nam prišli z Zahoda, in svetuje premišljeno izbiro oglja, saj tudi sam velikokrat naleti na vprašanje, ali je oglje res "strupeno". "Oglje je z nami že tisočletja. Težava danes je, da je oglje pogosto slabe kakovosti – polno kamnov, zemlje, prahu. Nekoč so ga delali iz trdega lesa in je zdržalo dlje. Tudi danes lahko najdemo kakovostno oglje, a se moramo zanj potruditi in ne izbirati najcenejšega."

"Oglje je z nami že tisočletja. Problem danes je, da kupujemo poceni, slabo oglje, polno nečistoč. Pravo oglje je narejeno iz trdega lesa, brez primesi. Če se potrudimo in kupimo kakovostno, bo razlika ogromna – tako v varnosti kot v okusu."

Prav tako je v pogovoru delil ogromno nasvetov, kateri pripomočki poleg termometra so nujni in kako sploh začeti. Kako izbrati pravi kos mesa in kako različne vrste hrane spečemo? Kakšna je prava temperatura in zakaj je to sploh pomembno?

"Problem danes je, da kupujemo poceni, slabo oglje, polno nečistoč," pravi Peter Hajdu. Foto: Liam Toni Šironjič

Hrana kot zrcalo odnosa: do sebe, do drugih

Peter ne govori samo o peki – govori o odnosu. Do hrane, do ljudi in do življenja nasploh. Njegov pogled je preprost, a močan: "Če mesar vloži trud, da mi pripravi dober kos mesa, imam jaz odgovornost, da ga pripravim s spoštovanjem."

Pravi, da raje kupi kakovostne sestavine in iz njih sam pripravi obrok za svojo družino, kot pa da poseže po hitri rešitvi. "Za kilogram dobre moke dam morda evro več, ampak iz nje doma spečem šest pic. In vem, kaj sem jedel. Zdi se mi, da moramo imeti ljudje odgovornost do tega, da nam je mar, kaj jemo in kaj kupimo. In seveda, če nimamo časa, da bi doma kuhali in pripravljali hrano, potem bodimo odgovorni in tudi zunaj v restavracijah jejmo kakovostno in dobro, ne pa da zunaj jemo slabše, kot bi si pripravili doma."

Na vprašanje, kako močno je to pogojeno s financami, pa Peter hitro poudari, da je to v resnici precej nehvaležno vprašanje, ker si seveda čisto vsak ne more privoščiti tega, kar opisuje sam, a se hitro vrne k primeru o picah. "Čeprav daš morda malo več za sestavino, pa vsaj veš, da boš iz tega za družino pripravil večjo količino in zagotovo bolj zdravo."

"Če mesar vloži trud, da mi pripravi dober kos mesa, imam jaz odgovornost, da ga pripravim s spoštovanjem." Foto: Liam Toni Šironjič

Ogenj ali plin? Večno vprašanje.

Peter ne skriva, da je sam zagovornik ognja. Ne zaradi praktičnosti – ampak zaradi občutka. "Ogenj je zame simbol življenja, povezanosti. Ko zvečer z Majo zakuriva ogenj, čakava, da se vse segreje, klepetava in srkava kozarec vina … To je ritual. To je nekaj, kar na plinu preprosto izgubiš."

Seveda pa priznava, da so današnji plinski žari izjemno kakovostni in da razlike v okusu pogosto ni več mogoče zaznati. Vsak naj izbere, kar mu je bližje – pomembno je, da se v tem najdeš.

Slow BBQ kot življenjska filozofija

Za konec Peter razloži, kako je z dodatki mogoče dobiti vonj po dimu, če nimamo primernega žara, in ta podatek je nekoliko presenetil tudi voditeljico Evo. Beseda pa ni tekla samo o mesnih dobrotah, ampak sta spregovorila tudi o pripravi ribjih dobrot ter o hrani, ki je primerna za vegetarijance in vegane.

"V žaru je nekaj ritualnega, nekaj, kar nas upočasni, nas vrne k pristnosti." Foto: Liam Toni Šironjič

"Ko enkrat začneš raziskovati, te posrka. V žaru je nekaj ritualnega, nekaj, kar nas upočasni, nas vrne k pristnosti. Vse več ljudi, ki spoznajo slow BBQ, ugotovi, da s tem ne spreminjaš le načina kuhanja – spreminjaš tempo življenja." Peter danes živi življenje, kjer ima več prostora za počasne sobote, vonj po dimu in pogovor ob ognju. In želi si, da bi to doživel še kdo.