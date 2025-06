Te dni se je na POP TV končala priljubljena slovenska serija Skrito v raju, ki je v zadnjih dveh letih osvojila srca gledalcev po vsej državi. Serija je vsak večer pred televizijske zaslone pritegnila širok krog občinstva in se uvrstila med projekte, ki so pomembno zaznamovali slovenski medijski prostor. V Spotkastu smo govorili s kreativno producentko serije Katjo Černela, ki nam je razkrila vse o ustvarjanju tovrstnih serij ter omenila tudi to, da že pripravlja novo serijo.

Priljubljenost igralcev serije Skrito v raju je iz dneva v dan rasla, a brez številne ustvarjalne ekipe v ozadju serija sploh ne bi nastala. Produkcijska hiša Idealisti je s številno ekipo poskrbela za vsako podrobnost. Vsak posameznik je bil ključen člen v verigi nastajanja te uspešnice. Kreativna producentka Katja Černela nam je razkrila, kako poteka ustvarjanje tovrstnih serij, s kakšnimi izzivi se soočajo, kako poteka izbor igralcev ter zakaj raje ostaja za kamero kot pred njo. Mimogrede – Katjo lahko slišimo tudi v kvizu Joker na RTV Slovenija, kjer sodeluje z Mariem Galuničem.

Katja Černela je kreativna producentka priljubljene serije Skrito v raju. Foto: Liam Toni Šironjič

Da gre za pravi televizijski fenomen, potrjujejo tudi izjemni rezultati gledanosti. Skrito v raju je bila v svojem terminu najbolj gledana vsebina na slovenskih televizijah – v povprečju jo je spremljalo kar 37 odstotkov gledalcev, ki so takrat spremljali televizijo v živo ali z zamikom. Obe sezoni sta na VOYO dosegli kar 19 milijonov ogledov. "Vsi ti rezultati so presenetili tudi nas, ustvarjalce, a menim, da je bila med ekipami res posebna povezanost – od igralcev do tehnične ekipe. To se je v seriji zagotovo poznalo," poudarja Černela.

Začetnih prizorov v resnici ne posnamejo na začetku

Sama je bila tudi del avdicijskega procesa, ko so iskali prave obraze za posamezne like. Pomembno vlogo pri tem ima postavitveni oziroma glavni režiser – v tem primeru je bil to Nikolaj Vodošek. "Njegova naloga je delo z igralci: iskanje nians, načina govora, odnosa med liki. Igralci prizorov niso snemali zaporedoma – v enem dnevu so lahko snemali prizore iz druge epizode, nato pa iz šestnajste, ko je lik že v povsem drugačnem čustvenem stanju. Zanimivo je tudi to, da začetnih prizorov nikoli ne snemamo najprej, temveč na koncu, ko igralci svoje like že popolnoma razumejo in čutijo."

Za snemanje vseh prizorov so potrebovali kar 240 snemalnih dni in posneli skupno 3.900 prizorov, dolgih od ene do treh minut, nam je povedala Katja Černela. Foto: Liam Toni Šironjič

Posebno vlogo ima tudi zvok – tako dialog kot glasbena podlaga. "Zelo pomembno je, kako prizor podpremo z glasbo in zvokom v ozadju, saj ti elementi ustvarjajo čustveno globino," dodaja Černela.

240 snemalnih dni, 3.900 prizorov

Za snemanje vseh prizorov so potrebovali kar 240 snemalnih dni in posneli skupno 3.900 prizorov, dolgih od ene do treh minut. "Organizacija je ključna, posebej zaradi nepredvidljivih okoliščin – če igralec zboli ali če se vreme nenadoma spremeni. Na srečo organizacijo vodi posebna ekipa, saj to res ni moje področje," pove v smehu.

Njena naloga je bila predvsem usklajevanje ekipe in zagotavljanje vsebinske kontinuitete. "Pomembno je, da vsak ve, kaj dela, kje smo v zgodbi in kaj sledi. Skrbim tudi za komunikacijo z drugimi oddelki – recimo scenografijo, če v določenem prizoru potrebujemo rekvizit, ki se do zdaj še ni pojavil. Imam krovni pregled tudi pri montaži, da režiserji ne gredo vsak v svojo smer."

Njen glas lahko slišite tudi v kvizu Joker. Foto: Liam Toni Šironjič

Znan glas z radia in obraz s televizije

Katje Černela se morda spomnite iz njenih radijskih in televizijskih časov. Dolga leta je delala na Valu 202, nato pa presedlala na komercialni Radio 1, kjer je bila urednica programa. "Mnogi so me spraševali, ali bom na komercialnem radiu sploh zdržala, a želela sem spoznati tudi to drugo stran. Komercialni radio je kot brzovlak – ideje se kar vrstijo, a hkrati se resno ukvarjajo s poslušalci: kaj jih zanima, kaj potrebujejo, kako jim pomagati. Morda sem opazila, da se na javni RTV ne poglobijo vedno toliko v ta vidik – a mislim, da je prav, da obstajata obe plati."

Čeprav se je z medijem večkrat srečala tudi pred kamero – nastopala je v oddajah Dobro jutro in TLP –, ji je bolj pri srcu delo v ozadju. Še vedno sodeluje z nacionalno televizijo, kjer v kvizu Joker opravlja vlogo glasu iz ozadja. "Mario (Galunič, op. p.) me bo zagotovo okregal, ker se res že ves čas izogibam kameri, zdaj pa sem tole celo povedala (smeh, op. p.)." Sodelovanje z njim opisuje kot zelo prijetno: "Mario je izjemen človek, neverjetno razgledan in duhovit. Vesela sem, da lahko sodelujem z njim, saj mi je ta projekt res pri srcu."

Kaj nam je Katja Černela zaupala o novi seriji, ki jo že snemajo? Prisluhnite pogovoru! Foto: Liam Toni Šironjič

Produkcijska ekipa že snema novo serijo

In kaj sledi? Produkcijska ekipa Idealisti že snema novo serijo, ki jo bomo spremljali na POP TV. Podrobnosti še ostajajo skrivnost. "Lahko razkrijem le, da bo tudi ta serija zelo razgibana in zanimiva. Če se je Skrito v raju dogajala ob morju, bo nova serija postavljena na prav tako čudoviti lokaciji – več pa za zdaj še ne smem povedati," je skrivnostna Černela.