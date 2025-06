Tik pred iztekom serije Skrito v raju na POP TV so se njeni igralci v Mariboru še zadnjič srečali s svojimi oboževalci. Najbolj zagreti so v nakupovalno središče Europark prišli že štiri ali pet ur prej, do popoldneva pa se je zbrala večtisočglava množica, ki je svoje najljubše igralce pričakala z glasnim petjem in navdušenimi vzkliki.

Matej Zemljič, Aleš Valič, Nina Rakovec, Aleksandra Balmazović, Mila Peršin, Žiga Udir, Matino Antunović, Primož Vrhovec, Mei Rabič, Patrik Novak, Alen Šalinović, Uroš Smolej, Gaber Trseglav, Bojan Maroševič in Vesna Ponorac so se na srečanju z oboževalci fotografirali, dajali avtograme in z njimi poklepetali ter se še zadnjič poklonili zgodbi, ki je zaznamovala tudi njihova življenja.

Poglejte:

Fotogalerija 1 / 16 / 16

"Rekli so, da bo noro – in res je," je navdušeno povedal Uroš Smolej, ki se je tovrstnega druženja z gledalci udeležil prvič. Tudi Vesna Ponorac je iskreno priznala: "Moram reči, da si nisem predstavljala, da bo tako. Čudoviti ste." Posebno navdušenje je med obiskovalci požel tudi prihod hrvaških igralcev Matina Antunovića in Alena Šalinovića, ki sta izrazila veselje, da sta lahko del tako posebnega dogodka in da sta se ponovno srečala z ostalimi igralci, s katerimi so med snemanjem stkali pristne prijateljske vezi.

Dogodek je imel tudi dobrodelno noto. V sklopu pobude Veriga dobrih ljudi so organizatorji in obiskovalci s skupnimi močmi podprli akcijo za otroke, ki si ne morejo privoščiti počitnic na morju.

Tako je bilo na srečanju zasedbe Skrito v raju z oboževalci v Ljubljani: