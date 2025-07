V soboto bo iz Firenc štartala Dirka po Franciji 2025, na kateri bomo znova ponosno spremljali slovenske kolesarje, med katerimi bo tudi Tadej Pogačar, eden največjih favoritov za skupno zmago. Dvakratni zmagovalec Toura tudi letos cilja visoko – s svojo prepoznavno kombinacijo moči, ponižnosti in osredotočenosti. Tadej na start prihaja pripravljen in zbrano, ob sebi pa ima tisto, kar mu največ pomeni: toplo podporo staršev Mirka in Marjete Pogačar, ki mu že od otroških dni stojita ob strani. Njuna umirjena prisotnost in neomajna vera v sina ostajata pomembna stebra njegove športne in osebne poti. In zato smo še toliko bolj veseli, da sta si tik pred dirko vzela čas in bila gosta v Spotkastu z Evo.

Z uspehom Tadeja Pogačarja sta za Mirka in Marjeto prišla tudi prepoznavnost in zanimanje medijev za različne intervjuje, tega pa se še vedno nista najbolj navadila. "Jaz sem imela s tem od začetka precej težav, predvsem da smo se postopno navajali na vse to, tudi na način življenja, ki je bil vsakič z novim uspehom drugačen, sploh potem, ko je Tadej prestopil k World Tour ekipe UAE Team Emirates in odšel od doma," priznava Marjeta, medtem ko Mirk dodaja, da so se potem čez leta tudi oni kot družina naučili, kaj lahko in česa ne, in predvsem začeli postavljati meje.

Marjeta in Mirko Pogačar se še vedno nista povsem navadila na pozornost medijev. Foto: Liam Toni Šironjič

Dvakratni zmagovalec Toura se je naučil voziti kolo na klasičen način s pomožnimi koleščki, ki jih je Mirko postopoma dvigoval, da je Tadej iskal ravnotežje in posledično zvozil brez njih. "Koles nismo kupovali novih, temveč so šla pri nas iz roda v rod, navadno smo jih dobili od sorodnikov," se Tadejevega otroštva spominja Mirko. Ker pa Tadej ni edinec, v družini so štirje otroci, je bilo včasih tudi težko, da se ne bi ostali čutili zapostavljene.

"Hitro sva ugotovila, da morava enako pozornost dajati tudi preostalim trem otrokom"

"Z Mirkom sva, ko je Tadej začel profesionalno pot, od preostalih otrok kdaj slišala, 'ja pa saj mi ne bomo tako dobri, kot je Tadej' in to kot mamo zelo zaboli. Vse štiri otroke imava enako rada, vsakega na svoj način, saj so si tudi otroci med seboj različni. Sva pa hitro ugotovila, da morava enako pozornost dajati tudi preostalim trem in sva se in se še vedno trudiva, da je tako. Morda sva celo v nekem obdobju več pozornosti namenjala prav njim, ravno zato, ker sva se bala, da bi se tako počutili." Kot družina pa so, poudarjata oba, to sedaj prerastli in nimajo več takšnih izzivov, tudi zato, ker so vsi dobri ljudje, delajo svoje stvari in so v tem dobri.

V družini Pogačar so štirje otroci, poleg Tadeja tudi Tilen, Vita in Barbara. Foto: Liam Toni Šironjič

Z uspehi je prišla tudi nekakšna izguba identitete

Hitro po prvih večjih uspehih sina Tadeja Pogačarja pa je prišla tudi nekakšna izguba identitete. Hitro sta postala mama in oče Tadeja in ne več Mirko in Marjeta. "To se je zgodilo zelo hitro in res zmoti, ko naju ljudje predstavljajo kot mamo in očeta Tadeja Pogačarja, zato jaz vedno rečem: to je Marjeta Pogačar in ni samo njegova mama, ampak je tudi mama od Tilna, Vite in Barbare, sicer je pa tudi moja žena." Ljudje so ju hitro zreducirali in zanimivo je, da sploh ni pomembno, ali si dober ali slab – si oče Tadeja Pogačarja.

"Neprijetno nama je, če naju namestijo v luksuzni hotel"

Še vedno pa se trudita ohranjati življenje, ki sta ga imela pred njegovimi uspehi. "Oba sva normalno hodila v službo in še hodiva in marsikdo nama je rekel: saj zdaj pa bo to lažje, ko je Tadej tako uspešen. Ampak to je njegov zaslužek, to je njegov uspeh, ne najin," opozarja Mirko in dodaja, da jima, če bi ga prosila za pomoč, nikakor ne bi obrnil hrbta, vseeno pa so to njegova zgodba, njegovi uspehi in njegovi zaslužki. "Nama je že kdaj neprijetno, če naju namestijo v kakšen luksuzni hotel, ker se ne počutiva preveč dobro, niti se ne znava obleči niti obnašati v takšni družbi. Res dobro se počutiva v našem okolju in takšnega življenja ne bi zamenjala za nek luksuz in prestiž."

"Še vedno normalno hodiva v službo," pravita Marjeta in Mirko Pogačar. "To je njegov zaslužek, to je njegov uspeh, ne najin." Foto: Liam Toni Šironjič

O kolesarstvu se doma pogovarjajo manj, kot si morda kdo misli

Fantu s Klanca pri Komendi starša ves čas stojita ob strani. Kljub temu pa se pri njih doma o kolesarstvu, tekmah in treningih pogovarjamo manj, kot si morda kdo misli. Mama mu je kdaj zgolj svetovala, kaj misli, da ne bi bilo prav. Seveda je Evo zanimalo, kaj recimo je kakšen tak nasvet. "Ena od stvari je bila ta, da naj ne reče, da od sebe da 110 procentov, če pa jih lahko damo največ sto. Tudi oder za zmagovalce je po mojem mnenju rezerviran za športnike in ne za njihove otroke. Zdi se mi, da takrat otrok jemlje pozornost tekmovalcem, gledalcem in meni osebno se to ne zdi prav."

Tadej Pogačar je bil kot otrok zelo empatičen in je hitro zaznal napetost ter takrat vedno na svoj navihan način želel preusmeriti pozornost. Vedno se je trudil, da je družinske člane spravil v dobro voljo. Tudi ostali otroci so to hitro povzeli po njem in pri Pogačerjevih doma je bil vedno občutek, da vsaj en član družine poskrbi za dobro vzdušje. Pri njih doma je bilo veliko otroškega smeha in rajanja. Tudi zato, ker je mama poučevala v šoli in ji je urnik dopuščal, da je lahko popoldneve preživljala z njimi, kar so tudi njeni najlepši spomini. Mirko kot oče pa si ni nikoli želel, da bi otroci hodili po njegovih stopinjah, temveč da bi razvili svoje.

Pri Pogačerjevih doma je bil vedno občutek, da vsaj en član družine poskrbi za dobro vzdušje. Foto: Liam Toni Šironjič

Tadeju je bil vzor starejši brat Tilen

Je pa res, da je bil Tadeju dolgo časa vzor brat Tilen, ki je dve leti starejši. Ko je začel igrati nogomet, je to želel tudi Tadej, ko je šel Tilen na kolo, je šel tudi Tadej. In od takrat, ko je na kolo sedel prvič, je za kolo dal vse. Ves denar je dal vedno za kolo in opremo, vse je usmeril vanj. Največje zahvale pa sta starša izrekla Mihi Konciliju, saj je bil on tudi največji razlog, da sta Tilen in Tadej sploh sedla na kolo.

"Mi smo se že dolgo časa poznali, Miha je imel telovadbo v Komendi, ki sem jo obiskovala, in enkrat mi je rekel, če lahko Tilna vpišemo v kolesarski klub, ker je manjkalo članov. Pa saj mu ne bo treba trenirati, samo da dobimo številko. Meni se je to zdelo povsem normalno, seveda, da bomo pomagali. Ko pa je Tilen izvedel za to, je vseeno želel preizkusiti, in potem še Tadej, a je bil še premajhen. Tako je Tadej začel pozimi na suhih treningih in šele kasneje zares sedel na kolo."

Marjeta in Mirko Pogačar sta vesela, da je ob Tadeju Urška Žigart, prav tako uspešna slovenska kolesarka. Foto: Liam Toni Šironjič

Priprave na oktobrski dogodek S klanca v klanc

Čeprav bomo julija navijali na daljavo, bomo oktobra navijali skupaj – na domačih tleh! Dogodek S klanca v klanc, ki bo potekal 12. oktobra 2025 na Krvavcu, bo praznik športa, vztrajnosti in skupnosti – prav v duhu Tadejeve zgodbe. Dogodek bo poklon Tadeju, njegovim uspehom in vrednotam, ki jih živi: trdo delo, skromnost, povezanost in ljubezen do gibanja. Pridružite se mu lahko tudi vi in spoznate druge navdušence, na vrhu pa nas čaka velika zabava z glasbeno skupino Siddharta, ki jo tudi sicer Tadej zelo rad posluša.

Sta pa starša spregovorila še o dogodku, ki se bo odvijal pred tem, prav tako na željo Tadeja. "Kolesarsko društvo Rog in Pogi team že nekaj let zapored organiziramo kriterij Tadeja Pogačarja, ki je do sedaj potekal po industrijski coni Komenda, letos pa se dirka prestavlja v Komendo. Veliko njegovih sotekmovalcev in tudi drugi kolesarji si želijo priti na njegov kriterij, Tadej je našel prosti termin 9. avgusta in se tega zelo veselimo. Vsi, ki bi se radi prijavili, naj to naredijo čim prej."

V pogovoru pa lahko slišite tudi, kako Tadej doživlja zmage ali poraze, kako je to spremljati staršema in predvsem, kako zelo malo časa skupaj zares imajo. Marjeta in Mirko sta zaupala tudi, zakaj sta prisotna na vseh dirkah, pa čeprav jima nameni zgolj nasmešek in dvig roke, ko se pelje mimo, pa tudi, kako zelo sta vesela, da je ob Tadeju Urška Žigart, prav tako uspešna slovenska kolesarka.